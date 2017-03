Giải pháp: Đê ngăn triều + hồ điều tiết

Theo đó, TP được quy hoạch thành ba vùng để kiểm soát nước triều bao gồm vùng I là toàn bộ bờ hữu sông Sài Gòn - Nhà Bè, vùng II gồm toàn bộ ngã ba sông Đồng Nai - Sài Gòn. Vùng III gồm toàn bộ khu vực bờ tả sông Nhà Bè - Soài Rạp.

Theo Trung tâm Chống ngập, ở bờ hữu sông Sài Gòn; đoạn từ Bến Súc (Củ Chi) đến bờ tả sông Vàm Cỏ Đông và tỉnh lộ 824 (thị trấn Đức Hòa, Long An), dự án sẽ làm một tuyến đê bao để ngăn triều. Song song đó, dự án còn đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn triều khép kín tại các cửa sông. Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng ban Quản lý hệ thống thoát nước, Trung tâm Chống ngập, nói: “Nếu các hạng mục này làm xong thì TP không còn lo chuyện ngập do mưa lớn và đỉnh triều cường”.

Trung tâm Chống ngập cho biết dự kiến đến cuối năm 2011, cống ngăn triều tại ngã ba kênh Nhiêu Lộc và sông Sài Gòn bắt đầu vận hành. Như vậy, các địa chỉ ngập “truyền thống” do mưa và triều cường ở Bình Thạnh, Phú Nhuận như đường Bùi Hữu Nghĩa, Phan Đình Phùng, Nguyễn Hữu Cảnh… sẽ được xóa.

Ngoài ra, tháng 2-2011, UBND TP đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết để kéo giảm ngập. ThS Hồ Long Phi (ĐH Bách khoa TP.HCM) - một trong những người đề xuất đề án này cho biết ngay trong năm 2011 sẽ khảo sát và quy hoạch ngay hai hồ điều tiết để làm thí điểm. Hiện chính phủ Hà Lan đã có quyết định tài trợ cho TP lập và nghiên cứu đề án quy hoạch tích hợp các hệ thống chống ngập. Đề án này trên cơ sở nghiên cứu tổng thể các dự án chống ngập bằng hệ thống cống mới ở nội thị (cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Tàu Hủ-Bến Nghé, Tân Hóa-Lò Gốm…), hệ thống đê bao và cống ngăn triều… để đưa ra quy trình vận hành chung cho cả hệ thống.

Kế hoạch trước mắt và dài hơi xem như đã được chuẩn bị. Nhưng TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý, đặc biệt lưu ý: “Vấn đề lớn đặt ra ở đây là đỉnh triều dâng cao 25 cm là do đâu? Nhiều chuyên gia, sở, ngành và cả cấp bộ vẫn cho rằng đó là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm mực nước biển ngày một dâng cao. Nhận định này hoàn toàn sai vì mực nước biển mấy năm qua có tăng một vài centimet nhưng nguyên nhân chính không nằm ở đây mà do nhiều tuyến kênh, rạch bị san lấp. Do chưa nói đến nguyên nhân này nên chúng ta cũng chưa đưa ra được dự báo 10 năm, 20 năm hoặc 30 năm sau đỉnh triều tiếp tục dâng cao bao nhiêu. Chúng tôi mới lập đề án trình TP để các nhà khoa học cùng bắt tay vào nghiên cứu vấn đề này. Cần tiến hành đo đạc các thông số từ khí tượng thủy văn, hải văn, chuyên gia về thủy lợi, giao thông vận tải, điều tiết công trình… thì mới tìm ra hướng chống ngập phát huy hiệu quả tốt nhất”.

THIÊN TRÚC