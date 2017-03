Giải phẩu thẩm mỹ làm hỏng ngực, bồi thường hơn 223 triệu đồng

Theo C.MAI (TTO)



Ngày 10-4, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án bác sĩ Lại Công Hiệp (ngụ đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM) bị kiện vì phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực hỏng gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe của bệnh nhân.Theo bản án, cuối năm 2007, do có nhu cầu về thẩm mỹ nên bà N.T.H.N. (45 tuổi, Việt kiều Mỹ) lên mạng tìm kiếm và biết bác sĩ Lại Công Hiệp là bác sĩ giám đốc Viện Phẫu thuật thẩm mỹ Việt Mỹ.Sau khi trao đổi qua điện thoại, ngày 15-2-2008 bà N. về Việt Nam gặp ông Hiệp để phẫu thuật thẩm mỹ lấy hai túi ngực (kích cỡ lớn 360cc) của bà ra để đặt lại các túi ngực có kích cỡ nhỏ hơn (260cc).Tổng chi phí bác sĩ Hiệp đã thu của bà N. là 35,2 triệu đồng.Ngày 18-2-2008, bác sĩ Hiệp đã đưa bà N. đến Bệnh viện Giao thông vận tải 8 (bác sĩ Hiệp có ký hợp đồng hợp tác chuyên môn với bệnh viện). Ca phẫu thuật diễn ra từ 11g-17g mới xong.Ba ngày sau, bà N. thấy núm vú bên phải sưng lên và chuyển màu đen. Qua mười ngày thì vết mổ hở hết phần vừa cắt chỉ, nhìn thấy cả túi nước đặt bên trong. Bác sĩ Hiệp đã mổ và may lại được vài ngày thì vết mổ lại hở, chảy nước dịch.Sau đó, bác sĩ Hiệp phải mổ lấy túi nước ra và may lại lỗ hổng, điều trị cho đến ngày 19-3-2008 thì bà N. xuất viện. Khi lấy túi nước ra, bác sĩ Hiệp có ký cam kết khi nào bà N. có điều kiện thì về Việt Nam gặp bác sĩ để điều trị, đặt lại túi ngực không tính tiền.Theo kết quả giám định, ca phẫu thuật không thành công đã để lại nhiều sẹo xấu tại vùng ngực của bà N., việc nhiễm trùng làm núm vú bên phải của bà N. bị mất (tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 16%).Sau nhiều lần thương lượng, đòi bồi thường không thành công, bà N. đã quyết định nộp đơn khởi kiện bác sĩ Hiệp ra tòa đòi bồi thường hơn 330 triệu đồng (nhưng chỉ được chấp nhận hơn 223 triệu đồng).Theo tòa, do trong hợp đồng hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Giao thông vận tải 8 bác sĩ Hiệp và bệnh viện đã có thỏa thuận bác sĩ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về sức khỏe và đền bù mọi phí tổn về vật chất cho người bệnh nếu có xảy ra kiện cáo do sai sót về chuyên môn nên bác sĩ Hiệp phải có trách nhiệm bồi thường cho bệnh nhân.