“Giải phẫu” TNGT dồn dập ở Hà Tĩnh, Bình Thuận

Một nghịch lý là trong sáu tháng đầu năm, tai nạn giao thông cả nước giảm về số vụ, số người chết, bị thương so với cùng kỳ năm 2010 nhưng tại một số địa phương, ba chỉ tiêu trên lại gia tăng. Đặc biệt, liên tiếp gần đây, tại Hà Tĩnh xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, bị thương. Có phải người điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường, chủ quan, chạy quá tốc độ, tranh giành rước khách dọc đường hay còn nguyên do nào khác?

Ở Bình Thuận, sáu tháng qua số người chết và bị thương tăng 60 người, tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Hà Tĩnh, đoạn qua huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, tai nạn giao thông (TNGT) cũng tăng bất thường. Hầu hết các vụ TNGT này đều cực kỳ nghiêm trọng. Đâu là nguyên do?

Dày đặc “điểm đen”

Bình Thuận là tỉnh có chiều dài quốc lộ 1A đi qua dài nhất cả nước (180 km) và có đến 25 “điểm đen” về TNGT. Theo Trung tá Trần Văn Đồng, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, xử lý, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, trong số 25 “điểm đen” thì Hàm Thuận Nam có đến tám. Chỉ với 2 km qua xã Hàm Kiệm, trong năm 2010 đã có bảy vụ TNGT làm chết 13 người, bị thương năm người.

Một trong những “điểm đen” nhức nhối nhất ở Bình Thuận là Km 1754 trên địa bàn huyện Hàm Tân. Nơi đây đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người: giữa năm 2008, một xe tải, một xe khách và xe đầu kéo dính chùm làm 15 người chết, bị thương 18 người khác. Đúng hai năm sau cũng tại nơi đây, ba xe khách lại dính chùm làm 13 người thiệt mạng và bị thương.

Vụ tai nạn dính chùm tại Bình Thuận ngày 2-6-2008 làm 15 người chết, 19 người bị thương. Ảnh: PN

Tại Hà Tĩnh, nhiều lái xe đường dài cho biết xe chạy từ Nam ra Bắc qua hầm đường đèo Ngang là… run.

Lái xe 73L-429… chạy tuyến Quảng Bình - Nghệ An cho biết: “Mỗi khi xe chúng tôi chạy qua đoạn Kỳ Anh, Cẩm Xuyên vào buổi đêm và rạng sáng thường thấy các vụ va quẹt, tai nạn”.

Dọc hai bên quốc lộ 1A từ huyện Nghi Xuân đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) dài 106 km, người đi đường thấy rất nhiều am thờ nối tiếp nhau cho những lái xe, nạn nhân xấu số vì TNGT. Nhiều người dân huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên sống bên quốc lộ 1A cho biết lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ, thường giật mình mỗi đêm vì những tiếng va quẹt của các phương tiện tham gia giao thông.

Gái mại dâm làm mất… tập trung?

5.662 người chết, hơn 25.600 người bị thương vì TNGT trên cả nước trong sáu tháng đầu năm 2011. Riêng Bình Thuận, bình quân mỗi tháng có hơn 23 người chết; Hà Tĩnh là 10 người.

Anh Nguyễn Văn Chương, tài xế xe đầu kéo có gần 20 năm kinh nghiệm, cho biết khó có lý giải vì sao TNGT lại tập trung ở một số điểm dù những đoạn đường trên khá tốt và đều có biển báo nguy hiểm. Theo kinh nghiệm của mình, anh nói: “Có khả năng sau chuyến hành trình dài từ các tỉnh phía Bắc vào TP.HCM, khi đến Bình Thuận là sắp kết thúc chuyến đi nên các lái xe nôn nóng chạy quá tốc độ quy định. Gần cả tuần ngồi sau vô lăng, gặp đường tốt, lái xe thường chủ quan, xử lý kém rất dễ gây tai nạn”.

Với đoạn đường qua Hà Tĩnh, chủ xe TH kiêm lái xe biển số 47V-23… chuyên chạy tuyến Nghệ An - Đắk Lắk lý giải: “Từ Tây Nguyên ra Nghệ An thì đoạn đường quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh không quá chật nhưng mặt đường lại trơn bóng. Mỗi khi gặp mưa, xe phải “bò” mới an toàn. Các lái xe còn trẻ hoặc chưa có kinh nghiệm chạy đến đoạn đường này vào ban đêm mà gặp trời mưa thường bị tai nạn”.

Lái xe 47V-23… chạy tuyến Đà Nẵng - Nghệ An lại giải thích: “Đoạn đường qua địa phận huyện Kỳ Anh có rất nhiều quán thư giãn, gái mại dâm đứng vẫy bên quốc lộ làm nhiều lái xe trẻ mất… tập trung”.

Có lỗi từ đường sá

Tại Bình Thuận, một trong những nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng là việc duy tu, sửa chữa đường sá, sơn kẻ vạch sai với… Luật Giao thông đường bộ!

Cụ thể, đoạn qua hai huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, khi sửa chữa rải thêm nhựa đường, đơn vị thi công cho rải mặt đường rất cao 30-40 cm. Thế nhưng hai bên lề đường lại không gia cố thêm đất, tạo sự chênh lệch quá lớn giữa đường và lề. Nếu xe sạt lề sẽ lật ngay.

Chưa hết, tại Km 1756-1758 trên địa bàn huyện Hàm Tân, dù là đường cong, tầm nhìn bị che khuất nhưng ngành cầu, đường lại kẻ vạch đứt quãng, cho phép vượt, tạo ra tâm lý chủ quan cho lái xe và đặt họ đối mặt với những nguy hiểm khó lường. Ở các khu vực đông dân cư, đường cua tầm nhìn hạn chế cũng chưa có gờ giảm tốc độ.

Tại “điểm đen” Km 1754, ngay từ tháng 3-2010, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã có kiến nghị Khu Quản lý đường bộ VII, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh… nên mở rộng, nâng cấp mặt đường; bố trí dải phân cách cứng giữa tim đường; thay hai biển báo hạn chế tốc độ… Tuy nhiên, đến nay những kiến nghị hợp lý trên vẫn chưa được thực hiện.

Xử lý không nghiêm Từ tháng 12-2008 đến hết tháng 5-2010, các TAND huyện, thị, TP trong tỉnh Bình Thuận đã xét xử 226 vụ/229 bị cáo về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó có đến 133 trường hợp được xử án treo, chiếm gần 60% trên tổng số bị cáo. Cá biệt, huyện Hàm Tân xử treo đến 82%. Trong các trường hợp được hưởng án treo có đến 84 bị cáo làm chết một người trở lên. ______________________________________________ Các vụ tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu là xe chạy tuyến Bắc-Nam nên Hà Tĩnh rất khó kiểm soát, quản lý, chấn chỉnh. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định không bị phát hiện hoặc xử lý chưa dứt điểm. Chúng tôi đang phối hợp để kiềm chế, giảm số vụ tai nạn, giảm người chết và bị thương trong thời gian tới. Ông NGUYỄN NHẬT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn chung với cả nước nhưng số vụ tai nạn nghiêm trọng lại nhiều hơn do tay lái tài xế còn quá non, chạy quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu. Đoạn từ hầm đường bộ đèo Ngang qua huyện Kỳ Anh thường vắng người nên lái xe thường phóng nhanh, khi gặp nhau không làm chủ tốc độ, gây tai nạn. (Theo Văn phòng Khu Quản lý đường bộ IV)

P.NAM - Đ.LAM