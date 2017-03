Giải quyết dứt điểm những tồn đọng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia

Theo đó, hai bên tái khẳng định tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận về biên giới, quyết tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Hai bên cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp và hợp tác trên các diễn đàn đa phương; chia sẻ thông tin và ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích tăng cường sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, từ đó đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác của Ủy hội Me Kong Quốc tế, Cơ chế Hợp tác Me Kong-Lan Thương và các cơ chế hợp tác Me Kong khác nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Me Kong.