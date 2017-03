Giải quyết tình hình biển Đông phải theo luật pháp quốc tế

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Liên Hiệp Quốc trong gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế trong bối cảnh hết sức phức tạp hiện nay, trong đó có tình hình ở biển Đông - nơi có những hoạt động và hành vi đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không của một tuyến hàng hải huyết mạch và nhộn nhịp nhất thế giới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam nhận rõ trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện trách nhiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Phó Tổng Thư ký Hervé Ladsous khẳng định Liên Hiệp Quốc đánh giá rất cao việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và mong muốn tiếp tục nhận thêm các sĩ quan Việt Nam tham gia các phái bộ khác. Ông Hervé Ladsous cũng cho biết là một nhà ngoại giao từng hoạt động nhiều năm ở khu vực, ông nhận thức đầy đủ về sự phức tạp và tính nghiêm trọng về tình hình trên biển Đông, đồng thời chia sẻ cách tiếp cận giải quyết bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế.

TX