Giảm 100% phí qua trạm Bến Thủy cho 4 huyện, thành phố

Cuộc họp về thu giá dịch vụ đường bộ qua trạm BOT Bến Thủy diễn ra sáng nay (11-4), tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nhà đầu tư Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4).

Cuộc họp đã mổ xẻ những vướng mắc, cân nhắc ý kiến người dân địa phương và có đánh giá cụ thể về an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 (đặt đầu cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh).



Vị trí trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.

Kết thúc cuộc họp, Bộ GTVT có thông cáo báo chí về nội dung buổi làm việc. Bộ GTVT đã thống nhất giảm tối đa (100%) phí cho các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên những địa bàn này cũng được giảm tương tự.



Người dân dùng tiền lẻ mua vé, nhân viên trạm Bến Thủy mất công, tốn thời gian kiểm đếm.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT giảm tối đa (100%) đối với phương tiện xe buýt lưu thông qua trạm Bến Thủy 1.

Thời gian áp dụng là từ ngày 24-4-2017.

UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố có liên quan phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thống kê cụ thể các phương tiện được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên trước ngày 20-4-2017.

Sở GTVT và Sở Tài chính Nghệ An và Hà Tĩnh yêu cầu các đối tượng kinh doanh vận tải xe buýt thực hiện giảm giá vé cho hành khách sau khi thực hiện việc giảm giá.

Nhà đầu tư xây dựng phương án thu giá dịch vụ để đảm bảo các phương tiện qua trạm thuận lợi, tránh ùn tắc. Các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ 1 quý/lần (trước ngày 30 của tháng cuối quý) cung cấp tình hình biến động về các loại phương tiện thuộc đối tượng giảm giá nói trên để nhà đầu tư cập nhật, thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, vận động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong quá trình thực hiện.



Sáng 9-4, nhiều người dân mang xe hơi đi ký đơn và diễu hành qua trạm Bến Thủy 1 yêu cầu miễn phí hoặc di dời trạm Bến Thủy 1.

Nhận thông báo trên, nhiều người dân huyện Nghi Xuân vui mừng vỗ tay. Chị Phan Hải Lý (ở TP Vinh) và chị Đặng Thị Anh Phương (ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) cho biết: "Qua nhiều tháng đấu tranh ròng rã cơ quan chức năng đã ghi nhận và giảm vé 100% cho chúng tôi. Tối nay, người dân chúng tôi sẽ tổ chức liên hoan".

Như đã đưa tin, cuối năm 2016 và thời gian qua, người dân huyện Nghi Xuân và TP Vinh nhiều lần mang xe ô tô đi diễu hành và chạy rất chậm trên cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 để yêu cầu chủ đầu tư BOT "thu phí đúng luật".

Người dân cũng dùng tiền lẻ 200 đồng đến 500 đồng, 1000 đồng mua vé qua trạm Bến Thủy 1 và 2 để nhân viên bán vé tốn nhiều thời gian kiểm đếm dẫn đến ách tắc giao thông nghiêm trọng. Sau đó Bộ GTVT đồng ý chủ trương giảm 50% giá vé, nhưng người dân vẫn không đồng tình.