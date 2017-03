Giảm án cho bị cáo khỏa thân đi cướp xe

Theo hồ sơ, chiều 9-5-2012, Sỹ đi đến thắp hương, la hét tại một kiốt bán hàng, đòi đánh người nên bị đưa về xã xử lý. Sau đó Sỹ bỏ trốn khỏi trụ sơ ủy ban, cởi hết quần áo, tay cầm chiếc tuốcnơ vít chạy ra đường, chặn một nạn nhân rồi cướp xe máy (trị giá 6,5 triệu đồng). Gây án xong, Sỹ chạy xe đến nhà bà con thì mới được người thân mặc quần áo. Vừa lúc đó công an ập đến bắt Sỹ…

Ngày 12-9-2012, sau khi bị TAND huyện Hưng Nguyên xử phạt, Sỹ kháng cáo xin được giảm án.

Bị cáo Nguyễn Trọng Sỹ tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Đ.LAM

Tại phiên tòa phúc thẩm, Sỹ khai nhận đã nghiện ma túy nhiều năm. Trước khi gây án, Sỹ sử dụng ma túy đá rồi bị ảo giác, không làm chủ được bản thân nên cũng không biết mình cướp xe máy để làm gì.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, kịp thời khắc phục thiệt hại gây ra. Người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, hành vi phạm tội do bị ảo giác và bị cáo từng giúp công an khám phá được hai vụ án nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đ.LAM