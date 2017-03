Giảm án cho tài xế cán chết cháu bé 18 tháng tuổi

Nguyễn Văn Ty sau phiên tòa



Ngày 3.8.2011, Ty điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường Dương Đình Cúc (Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM). Khi đến trước số nhà D5/14A, Ty cho xe lùi vào bãi.



Do thiếu quan sát, lùi xe không đảm bảo an toàn, Ty để xe cán qua người cháu T.N.T (18 tháng tuổi) làm cháu bé chẳng may thiệt mạng.



Theo HĐXX, mức án 5 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên là có phần nghiêm khắc nên giảm án cho Ty như trên.



Theo Lê Nga (TNO)