Giảm án vì nạn nhân có lỗi

HĐXX nhận định, bị cáo đậu xe ôtô tại phần đường dành cho xe hai bánh dẫn đến va chạm. Tuy nhiên, nạn nhân có lỗi là lái xe với tốc độ cao trong lúc say rượu, không quan sát dẫn đến hậu quả trên. Mặt khác, khi sự việc xảy ra, bị cáo là người trình báo… nên cấp phúc thẩm sửa án.

Khuya 11-5-2009, ông L. say rượu đã chở bạn ngồi sau xe máy chạy từ An Sương về Thủ Đức. Do chạy nhanh, ông L. đã đụng vào phía sau xe ôtô của bị cáo đang đậu bên lề đường. Tai nạn xảy ra làm ông L. và bạn chết.

PHAN THƯƠNG