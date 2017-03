Giảm dần tình trạng “5 không” trên tuyến đường thủy nội địa

Trao đổi với phóng viên về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ), Đại tá Vũ Văn Dùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường thủy cho biết: Trong những năm gần đây công tác quản lý hoạt động an toàn giao thông ĐTNĐ được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Từ đó, tình trạng “5 không” trong hoạt động giao thông thuỷ: không đăng ký; không đăng kiểm; không chứng chỉ chuyên môn; không bằng cấp; không đủ các điều kiện an toàn đối với các phương tiện, bến chở khách ngang sông đã giảm dần.

Năm 2012, năm được dự đoán là có nhiều bất ngờ về thiên tai, Cục Cảnh sát giao thông đường thủy đã chỉ đạo lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ ngay những ngày đầu năm; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn giao thông nói chung, an toàn giao thông ĐTNĐ nói riêng; nhằm đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ trong mùa mưa bão sắp đến.



Theo Phương Nam (CAND)