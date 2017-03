Giám định pháp y, cần quy định chặt hơn

Chuyên môn hóa công tác giám định Một yếu tố khác ảnh hưởng đến kết luận là quy trình giám định. Tuy nhiên hiện nay, ba cơ quan giám định quân đội, y tế và công an chưa có một quy trình thống nhất. Chẳng hạn người bị chấn thương sọ não, pháp y y tế sử dụng phương pháp điện não đồ nhưng pháp y công an thì không. Và dĩ nhiên, các kết quả giám định khác nhau là lẽ thường. Đó là về mặt quy trình, còn về điều kiện phương tiện làm việc cũng lắm nỗi bi ai. Đồ nghề của bác sĩ pháp y không được hoành tráng như phim thường chiếu. Có nơi thiếu đến nỗi bác sĩ pháp y lấy cả dao sinh hoạt hằng ngày đem đi mổ tử thi... Trong khi đó, muốn có kết quả chính xác, bác sĩ pháp y phải có phòng mổ được trang bị bàn, đèn, các thiết bị chuyên dụng theo quy định và cần cả người phụ giúp. Trên thực tế, điều này chỉ là… mơ ước. Về con người, hiện chúng ta không có khái niệm đào tạo bác sĩ pháp y chuyên biệt mà vẫn cho rằng bác sĩ giải phẫu bệnh đương nhiên phải làm công tác pháp y. Vậy họ sẽ có một lỗ hổng kiến thức và dẫn đến chẩn đoán sai mà không biết. Chưa kể vì không có đào tạo nên số lượng giám định viên không đủ để làm việc. Ám khói… nói lên sự thật Sau vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC (TP.HCM) đã xuất hiện tin đồn gây hoang mang “khủng bố bằng hóa chất gây cháy” khiến các cảnh sát khoa học hình sự cũng phải đau đầu. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày làm việc cật lực, căn cứ vào vết ám khói, hạt đồng còn lại, hướng đổ sau đám cháy, các chuyên gia đã sớm đưa ra kết luận: Cháy là do các thợ hàn bất cẩn khi hàn sắt để các tia lửa hàn văng ra tấm mút cách âm của vũ trường… Từ chữ viết lòi ra thủ phạm Cách đây chưa lâu, giám đốc một siêu thị nhận được một gói quà có gửi kèm mẩu giấy: “Nếu ông không muốn có vài vụ nổ xảy ra ở những cơ sở của mình thì hãy chuẩn bị 100.000 USD...”. Khó khăn là kẻ tống tiền luôn giấu mặt, việc xác định vân tay trên các lá thư cũng rất khó vì thời gian đã lâu, đã qua nhiều người cầm đọc... Sau khi nghiên cứu, lực lượng phá án quyết định đi từ chữ viết trên gói quà và trong các bức thư. Kết quả giám định chữ viết cuối cùng đã dẫn các điều tra viên đến gặp… thủ phạm.