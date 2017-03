Giám định xe container văng bánh làm chết người

Tài xế Vũ Văn Hưng (trú huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú nhưng cơ quan công an đang lúng túng trong việc xác định hành vi của tài xế này.

Theo hồ sơ, sáng 23-9, bà Tô Thị Hường (trú Kỳ Phòng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được anh Nguyên Xuân Điệp chở bằng xe máy đến BV Đa khoa Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) để khám, chữa bệnh.

Khi anh Điệp đang chở bà Hường đi trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) thì bất ngờ hai bánh ở trục thứ ba của xe container do anh Hưng điều khiển, chạy ngược chiều văng ra mặt đường quốc lộ 1A.

Trong đó, một bánh của xe container này văng trúng bánh trước xe máy của anh Điệp gây ra tai nạn khiến anh Điệp và bà Hường chết tại chỗ.

Đ.LAM