Giám đốc chuỗi nhà hàng, khách sạn lừa hơn 15 tỷ đồng

Nguyễn Chu Ngọc (SN 1977), thường trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh được biết đến là một đại gia mới nổi ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vào những năm 2006 -2007. Thời gian ấy, Ngọc nổi lên như một đại gia với với nghề kinh doanh doanh nhà hàng, khách sạn với thương hiệu chuỗi nhà hàng cao cấp Đại Dương.

Với tham vọng làm giàu nhanh hơn trong lĩnh vực này, năm 2008 thời điểm đó thị trường bất động sản ở thành phố Vinh (Nghệ An) sôi sùng sục trong khi ở Hà Tĩnh đang có phần ảm đạm, thì Nguyễn Chu Ngọc quyết định chuyển hướng đầu tư sang Nghệ An làm ăn với mong muốn đổi đời, làm giàu nhanh chóng để nở mày nở mặt.





Năm 2009, sang "thâm canh" địa bàn TP Vinh, Chu Ngọc đã nhanh chóng thành lập công ty Thái Bình Dương và thuê mảnh đất “vàng” sát Quảng trường Hồ Chí Minh (ở TP Vinh) mở nhà hàng Đại Dương 5.

Chu Ngọc lĩnh 16 năm tù vì tội lừa đảo.

Những ngày đầu mới thành lập, tên tuổi của Chu Ngọc dưới cái mác nhà Đại Dương 5 bỗng chức nổi như cồn vì độ “quan hệ” rộng, chịu chơi, chịu chi. Và chỉ mất một thời gian ngắn lấy được “uy tín” với nhiều bạn bè giàu có thành Vinh thì Chu Ngọc bắt đầu "nhảy vào" buôn bất động sản. Để có tiền mua đất, Chu Ngọc đã thủ tục vay tiền ngân hàng Exim Bank Chi nhánh thành Vinh.

Trong thời gian từ tháng 12/2009 - 1/2011, Chu Ngọc đã chỉ đạo cho thuộc cấp của mình ở công ty lập hồ sơ vay ngân hàng Exim Bank Vinh 15,6 tỷ đồng. Theo đó, tài sản thế chấp là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hà Tĩnh. Trong số này, có 2 sổ đỏ do Ngọc làm giả để đi vay tiền.

Song song với việc buôn bất động sản, thì Chu Ngọc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh ô tô. Tháng 4/2010, Chu Ngọc thành lập công ty TNHH Hoàng Phú An do vợ làm giám đốc, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Hoàng Phú An là kinh doanh xe ô tô.

Để có tiền nướng vào những canh bạc làm giàu, Chu Ngọc tiếp tục “quan hệ” với một số cán bộ ngân hàng Exim Bank chi nhánh Vinh, lập hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền. Từ cuối năm 2010 đến giữa 2011, Chu Ngọc đã vay của Exim Bank Vinh gần 12,4 tỷ đồng. Để vay được số tiền này, Chu Ngọc đã làm giả 6 sổ đỏ mang đi thế chấp.

Tháng 9/2011, “sàn giao dịch” bất động sản ở thành phố Vinh bị ngưng trễ, vỡ nợ. Cùng lúc đó, bạn bè liên lạc với Chu Ngọc thì điện thoại không thể liên lạc. Và chỉ sau một thời gian ngắn, bạn bè mới tá hỏa Chu Ngọc đã vỡ nợ và bỏ trốn ra Hà Nội. Cũng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Chu Ngọc đã bị cảnh sát bắt.



Cơ quan điều tra xác định, từ ngày phạm tội đến khi vụ án được đưa ra xét xử, Nguyễn Chu Ngọc đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng Exim Bank Chi nhánh Vinh 11,59 tỷ đồng. Trong vụ án này, còn 2 cán bộ tín dụng của chi nhánh ngân hàng Exim Bank Vinh bị truy tố. Đây là những người đã đứng ra đi thẩm định hồ sơ và các lô đất, tạo điều kiện cho Ngọc lừa đảo.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Chu Ngọc 16 năm tù giam về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, 2 cựu cán bộ của Exim Bank Vinh lần lượt lĩnh 18 tháng và 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)