Giám đốc Công an Đồng Nai tuyên bố xử tới nơi nếu bảo kê đổ trộm rác

“Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công an tỉnh đã tiến hành lập chuyên án xác minh điều tra làm rõ vụ đổ chất thải trộm xảy ra trên địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu”. Ngày 27-7, trao đổi Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (ảnh), cho biết như trên.

Đại tá Mạnh cũng khẳng định đến khi có kết luận điều tra thì công an tỉnh sẽ có báo cáo sự việc với cấp trên, đồng thời sẽ công khai kết quả cho người dân. “Đến thời điểm này, cơ quan công an chưa phát hiện được ai có dấu hiệu bảo kê cho việc đổ trộm chất thải. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nếu chúng tôi phát hiện có sự bảo kê thì sẽ xử lý tới nơi tới chốn. Ngoài ra, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và công an các địa phương tăng cường việc kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có tình trạng đổ rác lậu trên địa bàn” - Đại tá Mạnh nói thêm.





Người dân còn phản ánh hóa chất độc hại cũng được đổ trộm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu, cho biết cuối năm 2015, phòng TN&MT có nhận được phản ánh của người dân về việc đổ trộm chất thải tại ấp Cây Xoài, xã Tân An. Phòng TN&MT phối hợp với công an huyện tiến hành kiểm tra và phát hiện khu đất bị đổ rác trộm rộng khoảng 6.000 m2 của ba chủ sở hữu. Đó là Công ty Giấy Tân Mai sở hữu 3.000 m2, ông Nguyễn Tư Hiệp (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) sở hữu 2.000 m2 và ông Tới sở hữu 1.000 m2. “Qua làm việc thì ông Tới nói đã bán lại đất của mình cho ông Nguyễn Tư Hiệp bằng giấy tay. Chúng tôi đã lập biên bản làm việc song cả ba đều chối bỏ trách nhiệm. Họ nói đất này nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 2 nên ít sử dụng và họ không hay biết việc đổ trộm chất thải nêu trên” - ông Bình nói.

Khi phóng viên thắc mắc liệu Phòng TN&MT có tham mưu để UBND huyện yêu cầu các chủ sở hữu trên bỏ chi phí khắc phục thì ông Bình nói: “Đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được khối lượng và thành phần của rác thải đổ trộm nêu trên. Vì vậy, việc xử lý lượng rác thải đã đổ thì Phòng TN&MT đang chờ kết luận và hướng xử lý từ UBND tỉnh Đồng Nai”.

Cũng theo ông Bình, Phòng TN&MT đã phát hiện việc đổ trộm chất thải tại đây từ trước nhưng chưa xử lý được nên báo cáo và đề nghị tỉnh hỗ trợ. Ông Bình phân trần: “Biện pháp truy ra chủ sử dụng đất chứa rác thải và yêu cầu họ khắc phục tỏ ra không hiệu quả. Chúng tôi chỉ yêu cầu các chủ đất trên phải sử dụng đất đúng mục đích, có phương án bảo vệ tuyệt đối không được để xảy ra việc đổ rác trộm trên đất”.