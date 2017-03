Giám đốc công an trả lời vụ phạm nhân chết ở bệnh viện

Ngày 12-12, Pháp Luật TP.HCM nhận được thông tin qua đường dây nóng của một bạn đọc ở TP Châu Đốc thông tin phạm nhân E. chết không rõ nguyên nhân trong Trại tạm giam Công an TP Châu Đốc. Thông tin từ bạn đọc còn cho biết E. bị bắt giam hơn một tháng nay nhưng gia đình không được gặp mặt cho đến khi biết tin đã tử vong vào ngày 11-12.

Trả lời PV, Công an tỉnh An Giang cho biết phạm nhân E. bị tuyên phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích và chuẩn bị chuyển đi chấp hành án nhưng ngày 4-12 phạm nhân này bị bệnh. Sự việc được báo cho phía gia đình, đồng thời phạm nhân E. được đưa đến BV Đa khoa khu vực Châu Đốc điều trị, có sự chăm sóc của người thân phía phạm nhân và công an. Ngày 9-12, tình hình sức khỏe của E. không tốt nên được chuyển đến điều trị tại BV Đa khoa khu vực Long Xuyên. Đến 10 giờ 30 trưa 11-12 phạm nhân E. đã tử vong.

Sau đó công an đã mời pháp y giám định, xác định E. chết là do bệnh phổi và tim. Cha và anh của E. có tham gia, chứng kiến quá trình giám định pháp y. Họ đồng ý với kết luận trên, không khiếu nại và xin đưa thi thể E. về mai táng, đồng thời đề nghị địa phương hỗ trợ chi phí mai táng. “Sự việc này đã được báo cáo về Ban Giám đốc công an tỉnh. Sáng 13-12, tôi nhận thông tin phía thân nhân yêu cầu phải hỗ trợ 100 triệu mới đưa E. đi mai táng nên tôi yêu cầu Công an TP Châu Đốc phối hợp với chính quyền địa phương giải thích tường tận việc anh E. chết khi điều trị tại bệnh viện với sự chăm sóc của gia đình, hoàn toàn không phải tử vong trong nhà tạm giữ của công an và nguyên nhân tử vong do bệnh lý” - Thiếu tướng Tư nói.

Cũng theo Thiếu tướng Tư, nếu gia đình còn khúc mắc, có đơn thư thắc mắc về nguyên nhân tử vong của phạm nhân E. thì công an sẽ tiếp nhận để trả lời cặn kẽ.