Giám đốc công ty than bị mất chức

Chiều 12-10, phó chánh văn phòng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trao đổi với Pháp luật TP.HCM: “Chiều 11-10, tại cuộc họp kiểm điểm các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại các đơn vị sản xuất than, Ban lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã quyết định sẽ cho thôi chức giám đốc Công ty Than Cao Sơn (Quảng Ninh) đối với ông Đặng Văn Tùng. Nguyên nhân của việc này là thời gian vừa qua, ông Tùng quản lý không sát sao nên xảy ra hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Công ty Than Cao Sơn”.



Mỏ than Cao Sơn của Công ty CP Than Cao Sơn. Ảnh: Internet

Theo đó, hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng của Công ty Cao Sơn trong thời gian vừa qua khiến ba người tử vong vào tháng 5-2016 và tháng 10-2016.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 8-5, hai công nhân Nguyễn Chí Thanh (54 tuổi) và Vũ Quang (43 tuổi) đang vận hành máy xúc đổ đất đá lên ô tô tại khai trường Công ty Than Cao Sơn ở Quảng Ninh thì bị hàng chục khối đất đá ào xuống đè bẹp cabin máy xúc. Hai công nhân tử vong.

Sau sự cố, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã đình chỉ bảy lãnh đạo, từ phó giám đốc đến các trưởng phòng/ban kỹ thuật, an toàn Công ty Than Cao Sơn.

Mới đây nhất, chiều 8-10, cũng tại khai trường Công ty Than Cao Sơn, tài xế Nguyễn Tiến Hùng (47 tuổi) điều khiển xe tải 40 tấn thì bị mất điện; một xe tải khác được điều đến hỗ trợ nạp điện. Quá trình sửa chữa, do không kéo phanh tay và chèn lốp dẫn đến xe tải bị trôi và chèn ngang người ông Hùng. Ông Hùng đã tử vong.

Vì những sự cố nghiêm trọng trên, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã cách chức giám đốc đối với ông Đặng Văn Tùng.