Giám đốc Đại Nguyên Dương: ‘Tôi thề không gian dối!’

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu khởi tố UBND tỉnh chính thức yêu cầu công an tỉnh lập hồ sơ báo cáo Bộ Công an, khởi tố điều tra ngay đối với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương. Yêu cầu này được ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đưa ra khi kết luận tại cuộc họp nghe Sở NN&PTNT chính thức báo cáo kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép bị hư hỏng của ngư dân tỉnh này chiều 26-6. Theo ông Châu, cả năm tàu vỏ thép do Công ty Đại Nguyên Dương đóng cho ngư dân Bình Định đều bị hư hỏng nặng, không thể ra khơi nhiều tháng qua. Kết quả giám định kết luận công ty này đã sử dụng thép TQ đóng tàu cho ngư dân trong khi biên bản xác nhận khối lượng, chứng thư thẩm định giá, chứng từ thanh toán đều ghi là thép Hàn Quốc. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thép lấy từ các tàu hư hỏng cho thấy có ba tàu của Đại Nguyên Dương có mẫu thép không đạt thép loại A. Các mẫu thép này đều có thành phần hóa học mangan (Mn) không đạt theo tiêu chuẩn loại thép này. Sau cuộc họp báo của Bộ Công an sáng 28-6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an, cho biết đã chỉ đạo thanh tra, làm rõ trách nhiệm của Công ty Nam Triệu trong vụ tàu vỏ thép bị hư hỏng ở Bình Định. Tinh thần là phát hiện sai phạm, khuyết điểm sẽ xử lý nghiêm túc theo pháp luật. Trước câu hỏi của PV về việc có điều tra, xử lý hình sự không, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, cho biết đã chủ động nắm bắt thông tin và yêu cầu Công an tỉnh Bình Định vào cuộc phối hợp. “Nếu có hành vi tội phạm sẽ khởi tố” - ông Tuyến nói.