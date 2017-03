Giám đốc doanh nghiệp chủ mưu trộm cắp

Công ty Intimex Xuân Lộc, nơi xảy ra vụ mất trộm 43 tấn nông sản.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy cuối tháng 11-2013, với vai trò chủ Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành (đóng tại ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc), bà Nguyễn Thị Thà đã kêu em trai là Nguyễn Đình Tường tìm người đột nhập vào nhà kho Công ty Intimex Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc) lấy trộm cà phê của công ty này đem bán lấy tiền tiêu xài. Được chị ruột gợi ý, Tường đã lên kế hoạch và rủ các đối tượng: Hưng, Trí, Đoán, Lực, Linh và Tâm cùng thực hiện vụ trộm.

Theo đó, cả bọn đã dùng xà beng cạy cửa kho phía sau Công ty Intimex Xuân Lộc để đột nhập vào bên trong lấy trộm cà phê, rồi dùng xe cải tiến chở ra ngoài. Tiếp đó, cả bọn đưa số cà phê trộm cắp lên xe tải của Tâm chờ sẵn để chở đi bán cho Công ty TNHH Cường Lý (trụ sở tại huyện Xuân Lộc) 16,3 tấn cà phê; bán cho cửa hàng thu mua nông sản của bà Mai Thị Hằng (đóng tại huyện Xuân Lộc) 1,2 tấn cà phê.

Sau khi lấy hết số cà phê trong kho của Công ty Intimex Xuân Lộc, được sự chỉ đạo trực tiếp của bà Thà, Tường và đồng bọn tiếp tục cắt tôn, đột nhập vào kho chứa hạt điều của công ty này để lấy trộm hàng chục tấn hạt điều. Số hạt điều lấy trộm được mang về kho của Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành cất giữ, sau đó đưa đi tiêu thụ.

Phát hiện kho hàng bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm hàng chục tấn cà phê và hạt điều (khoảng 43 tấn, trị giá khoảng 3 tỉ đồng), lãnh đạo Công ty Intimex Xuân Lộc đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Thà đã chủ mưu, tổ chức cho đồng bọn lấy trộm tài sản của Công ty Intimex Xuân Lộc.

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu và các tài liệu thu thập được, ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Thà. Ngày 27-1, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng còn lại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.