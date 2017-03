Giám đốc lừa đảo 11 tỉ đồng lãnh án chung thân

Bị cáo Trần Thị To nghe tuyên án ngày 22-8 - Ảnh: Hiền Trần



Theo HIỀN TRẦN (TTO)



Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo To là nguy hiểm cho xã hội, trong quá trình xét xử bị cáo khai báo quanh co, không thừa nhận tội của mình, cần cách ly với xã hội trong thời gian dài.Theo cáo trạng, ngày 13-8-2009 UBND tỉnh Tiền Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP công nghệ môi trường Đức Việt (Công ty Đức Việt-trụ sở chính ở tỉnh Đồng Tháp) xây dựng nhà máy tái chế và xử lý rác thải Gò Công tại thị xã Gò Công.Đến tháng 1-2011, UBND tỉnh Tiền Giang rút giấy phép đầu tư vì công ty này không triển khai dự án; đồng thời giao dự án cho Công ty CP Thương mại dịch vụ môi trường đầu tư Việt Úc (Công ty Việt Úc) do Nguyễn Thị Túy Hồng là giám đốc. Tuy nhiên đến tháng 10-2011 bà Hồng rút vốn khỏi công ty và giao toàn quyền lại cho Trần Thị To.Do chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nên UBND tỉnh Tiền Giang chưa chấp nhận cho Công ty Việt Úc triển khai đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải. Thế nhưng từ năm 2008-2011 với tư cách là trưởng chi nhánh Công ty Đức Việt và sau này là tổng giám đốc Công ty Việt Úc, To lợi dụng danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không có thật về dự án, tiến hành huy động vốn với tư cách cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người sử dụng vào mục đích riêng, với số tiền hơn 11 tỉ đồng, 17.000 USD và 41 chỉ vàng 24k.