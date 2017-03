Giám đốc mua bán gỗ quý trái phép

Tòa khoan hồng vì bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt.

Ngày 22-7-2008, Chi cục Kiểm lâm TP phối hợp với công an kiểm tra xưởng mộc của Công ty Cổ phần Vận chuyển Châu Á Cát Linh trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), phát hiện cất giấu một lượng gỗ lớn không rõ nguồn gốc. Quá trình điều tra, Hậu với vai trò giám đốc công ty đã xuất trình các hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ gỗ. Tuy nhiên, qua đối chiếu, các hóa đơn do Hậu cung cấp thì lý lịch gỗ ghi trên hóa đơn không đúng so với quy cách gỗ thực tế khi kiểm tra phát hiện. Sau đó, Hậu thừa nhận đã mua trái phép hơn 35 m3 gỗ gõ mật, giáng hương quý hiếm.

A.MINH