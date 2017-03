Giám đốc Sở GD&ĐT bị "tố" tuyển dụng giáo viên sai quy định

Trước đó, năm 2013, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Hà (trú tại khối 5, phường Hồng Sơn, TP Vinh) và ông Phan Văn Mạnh (Giám đốc công ty TNHH và thương mại Đức Anh, trú TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) tố giác lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An có các sai phạm: Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị tin học, thiết bị mầm non năm 2013; có nhiều sai phạm trong tuyển dụng giáo viên, tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2012-2013.

Phòng PC 46, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh và cho rằng, nhưng tố cáo của ông Hà và ông Mạnh là có cơ sở, tuy nhiên, những sai phạm trên chỉ là vi phạm về mặt hành chính liên quan đến việc tuyển sinh, tuyển dụng công tác cán bộ.

Ngày 28-11-2013, Công an tỉnh đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo.

Đoàn thanh tra liên nghành để kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo đối với ông Ngọ gồm có 8 người. Trong đó ông Lê Văn Giáp, Phó chánh thanh tra tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra trong 45 ngày (dự kiến có kết luận trước ngày 30-4-2014).

Được biết, về công tác tuyển dụng giáo viên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tự ý tuyển dụng nhiều giáo viên vào công tác tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An 2 và một số trường THCS Dân tộc nội trú ở các huyện miền núi…không thông báo công khai, trái quy định. Tự ý duyệt thêm gần 100 chỉ tiêu so với kế hoạch được duyệt vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong hai năm học 2012 – 2013 và năm học 2013 – 2014.

ĐẮC LAM