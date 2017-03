Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM: Vinaken tiêu hủy bia hết "đát" là hợp lý!

Như đã phản ánh, sau khi Sở TN&MT TP.HCM chấp thuận cho Nhà máy bia Vinaken (ở huyện Hóc Môn, TP.HCM - thuộc Công ty Tiến Đồng) xử lý gần 55.000 thùng bia Budweiser hết hạn sử dụng do Công ty Tân Châu Bình Vina (quận 4, TP.HCM) nhập về và để tồn đọng tại kho ngoại quan ở Bình Dương, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường - Bộ Công an (C49) đã kiểm tra và ách lại. Lý do được C49 đưa ra là Vinaken không có chức năng “làm dịch vụ” xử lý chất thải.

Tiêu điểm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của Nhà máy bia Vinaken chưa được Sở TN&MT duyệt và một số yêu cầu khác về bảo vệ môi trường vẫn chưa hoàn tất thì căn cứ nào để Sở TN&MT khẳng định số bia hết “đát” sẽ được nhà máy bia Vinaken xử lý tốt? Một cán bộ thanh tra chuyên ngành môi trường

Ngày 3-8, trao đổi với PV, ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho rằng: Nhà máy bia Vinaken xử lý lượng bia hết “đát” này là hợp lý. Bởi lẽ, nước bia hết “đát” không phải là chất thải nguy hại, ở đây không phải là xử lý chất thải nguy hại mà xử lý nước thải. Hiện chưa hề có loại giấy phép xử lý nước thải mà chỉ có giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại dạng rắn, lỏng, khí… Nhà máy bia Vinaken có năng lực xử lý lượng bia trên đạt tiêu chuẩn môi trường, có giấy phép xả thải… nên Sở TN&MT đồng ý với phương án xử lý của Công ty Tân Châu Bình Vina để nhà máy bia Vinaken xử lý.

. Vậy vì sao C49 yêu cầu nhà máy bia Vinaken ngưng tiếp nhận, xử lý, thưa ông?

+ C49 cho rằng Nhà máy bia Vinaken làm “dịch vụ xử lý chất thải” mà không có giấy phép là làm lậu. Về lý thì họ đúng. Thế nhưng thực tế như tôi đã nói không hề có loại giấy phép áp vào trường hợp này. Tân Châu Bình Vina lựa chọn đơn vị xử lý với công nghệ phù hợp và giá cả xử lý trong mức chấp nhận của họ. Sở TN&MT không giới thiệu, cũng không chỉ định đơn vị mà chỉ hướng dẫn nghiệp vụ, yêu cầu phải tuân thủ một số quy định, đảm bảo nước thải sau xử lý.

. Chúng ta không dám chắc sẽ giám sát được việc tiêu hủy, sao không lựa chọn phương án cho đơn vị khác xử lý chứ không phải một nhà máy sản xuất bia. Điều này sẽ giảm đến mức thấp nhất khả năng bia hết “đát” sẽ “quay lại” thị trường?

+ Họ có khả năng xử lý bia hết “đát”. Nếu họ thực hiện không đúng quy trình, xử lý không đạt tiêu chuẩn quy định thì đó là vi phạm của họ.

. Xin cảm ơn ông.

Chưa hoàn thiện về pháp lý Ngày 4-8, chúng tôi phát hiện Nhà máy bia Vinaken chưa hoàn chỉnh nhiều công việc về bảo vệ môi trường theo quy định và không đảm bảo tính pháp lý để nhận, xử lý bia hết “đát”. Ngày 10-6-2011, Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở TN&MT ghi nhận đơn vị này chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ hằng năm, chưa đăng ký chủ nguồn thải đối với chất thải nguy hại (CTNH), chưa ký hợp đồng chuyển giao CTNH, giấy phép xả thải và khai thác nước ngầm đã hết hạn... Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Tiến Đồng, chủ Nhà máy bia Vinaken, phải hoàn tất các công đoạn trên mới xem xét, cho phép xử lý bia hết “đát”. Thế nhưng 10 ngày sau, dù Nhà máy bia Vinaken vẫn chưa hoàn tất các yêu cầu trên, Sở TN&MT vẫn đồng ý cho nhà máy tiếp nhận, xử lý số bia hết “đát” đã nêu.

