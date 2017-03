Giảm ngân sách để lại: TP.HCM phải thắt lưng buộc bụng

Đà Nẵng kiến nghị giảm chỉ tiêu thu ngân sách “UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình kiến nghị Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, Bộ Tài chính xem xét lại dự toán thu ngân sách 2017 và tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được giữ lại” - ngày 26-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết. Ông Thơ nhận định việc trung ương dự kiến giao cho Đà Nẵng thu ngân sách nhà nước năm 2017 là 18.045 tỉ đồng quá cao so với khả năng của TP. Điều này không phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, dẫn đến việc tạo áp lực tăng thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các hộ kinh doanh. Theo ông Thơ, nguồn thu tiền sử dụng đất của Đà Nẵng những năm trước là rất lớn, 3.200-4.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn thu này trong thời gian tới sẽ giảm mạnh do quỹ đất ngày càng thu hẹp trong khi nhu cầu đầu tư của TP càng ngày càng tăng. Cùng đó, việc giảm tỉ lệ điều tiết ngân sách địa phương được hưởng năm 2017-2020 (từ 85% xuống còn 68%) sẽ làm giảm hẳn nguồn lực của Đà Nẵng, không đảm bảo để TP phát triển. Từ những phân tích trên, UBND TP Đà Nẵng đề nghị trung ương xem xét điều chỉnh giảm dự toán thu, đồng thời giảm tỉ lệ điều tiết ngân sách địa phương được hưởng của Đà Nẵng xuống còn khoảng 80% (chỉ giảm 5% so với giai đoạn 2011-2016). LÊ PHI