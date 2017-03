Giam nhiều người chỉ dựa vào... lời khai

Năm 2008, trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xảy ra một số vụ cướp, giật tài sản. Sau khi bắt Nguyễn Văn Hùng (SN 1993), Phan Văn Thương (SN 1989) và Nguyễn Như Tùng (SN 1992), dựa vào lời khai của Tùng, từ tháng 12-2008 đến tháng 1-2009, Công an huyện Đồng Phú bắt khẩn cấp thêm các đối tượng: Lương Văn Sang (SN 1989), Lương Văn Hận (SN 1993), Lương Văn Trọng (SN 1990, cả 3 là anh em ruột), Đỗ Văn Đại (SN 1991), Lê Văn Huy (SN 1991), Trương Quang Lâm (SN 1990). Tất cả đều ngụ tỉnh Bình Phước.



Ngày 6-1-2009, Công an huyện Đồng Phú ra quyết định khởi tố các bị can.





Tuy nhiên, sau hơn một năm bị bắt tạm giam để tiến hành điều tra, đến tháng 1-2010, VKSND huyện Đồng Phú đã ra quyết định “thay thế biện pháp ngăn chặn” cho về nhà đối với 6 bị can Lâm, Sang, Trọng, Hận, Huy và Đại.

Bà Hoa cùng chồng đang soạn hồ sơ liên quan đến việc con bà là Trương Quang Lâm cùng 5 bị can khác bị Công an huyện Đồng Phú bắt tạm giam từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009

Kết luận cướp xe nhưng... không có người bị cướp

Theo lời bà Phạm Thị Hoa (mẹ của Trương Quang Lâm), khoảng 16 giờ ngày 31-12-2008, Công an xã Nghĩa Trung tới nhà mời Lâm lên làm việc với lý do gây rối.



Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Đồng Phú còng tay Lâm đưa về nhà thông báo bắt khẩn cấp và khám xét nhà. Sau đó, công an lấy đi 1 giỏ xách bằng vải màu xanh, hai đồng hồ đo km, một biển số xe máy và 1 xe máy hiệu Sirius do chồng bà Hoa mua nhưng chưa kịp sang tên.



Bà Hoa nói: “Từ ngày Lâm bị bắt, gia đình tôi đã gửi 18 lá đơn cho Công an huyện Đồng Phú, 6 đơn cho VKSND cùng cấp để xin thăm nuôi và bảo lãnh nhưng phải đến ngày 8-12-2009, tôi mới được gặp con. Đến ngày 15-12-2009, Công an huyện Đồng Phú đã trả lại xe máy nhưng chiếc giỏ xách, hai đồng hồ đo km và biển số xe vẫn chưa trả cho gia đình tôi mà dùng làm vật chứng vụ án!”.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Đồng Phú, 9 đối tượng bị bắt đã gây ra 11 vụ cướp, giật tài sản. Tuy nhiên, có tới 8 vụ không có bị hại (trong đó có 4 vụ không xác định được vật chứng ở đâu), cá biệt có hai vụ kết luận điều tra khẳng định các bị can cướp 2 xe máy nhưng lại không có người bị cướp cũng như vật chứng là 2 chiếc xe máy?! Vì vậy, VKSND huyện Đồng Phú đã trả hồ sơ yêu cầu Công an huyện Đồng Phú làm rõ nhiều tình tiết, trong đó có liên quan đến 2 vụ cướp vào ngày 18-11-2008 và vụ cướp xảy ra ngày 25-12-2008.

Mong sớm xét xử để rõ trắng đen

Trao đổi với phóng viên, trung tá Dương Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Đồng Phú, cho biết hiện vụ án đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố.



Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Người bị hại và vật chứng của các vụ án có không? Những bị can được thả ra bằng quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đều khẳng định bị cán bộ điều tra dùng nhục hình, ép cung?



Ông Nguyễn Văn Chạm, Viện trưởng VKSND huyện Đồng Phú, trả lời: “Sẽ nghiên cứu hồ sơ, chưa trả lời được”, đồng thời cho rằng “vụ án vẫn đang điều tra!?”.



Khi chúng tôi tìm đến một luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, người được cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú quyết định trưng cầu tham gia một số buổi hỏi cung các bị can ở tuổi vị thành niên trong vụ án thì vị này cho biết ông có chứng kiến và ký vào nhiều biên bản hỏi cung các bị can tuổi vị thành niên. Qua đó nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú chỉ dựa vào lời khai của những đối tượng bị bắt trước đó (Tùng, Hùng, Thương - PV) để bắt 6 bị can sau”.

Bị can Trương Quang Lâm nói: “Hiện tôi cùng 5 bị can khác rất muốn TAND huyện Đồng Phú sớm đưa vụ án ra xét xử làm rõ trắng đen, ai có tội thì xử. Còn ai vô tội phải được minh oan và được bồi thường danh dự lẫn vật chất theo quy định của pháp luật”.