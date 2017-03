Giảm ô nhiễm ở nhà máy Bình Hưng

(xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phát tán mùi hôi gây ô nhiễm.

Theo phản ánh của nhiều người dân ở xã Bình Hưng, trong thời gian gần đây, mùi hôi từ Nhà máy XLNT Bình Hưng lại phát tán ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân gần nhà máy. Trung tâm Chống ngập cho rằng ngoài nguyên nhân do công nghệ hở, còn có nguyên nhân do quy hoạch phát triển đô thị trong khu vực chưa phù hợp. Cụ thể, hiện nay các khu dân cư đã áp sát nhà máy với cự ly chỉ còn từ 100 đến 150 m trong khi yêu cầu tối thiểu theo quy định về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung thì khoảng cách an toàn từ 300 đến 500 m.

Để tránh xảy ra trường hợp tương tự như Nhà máy XLNT Bình Hưng, Trung tâm Chống ngập kiến nghị UBND TP, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý chất thải nằm gần khu dân cư để có hướng điều chỉnh thích hợp. Riêng đối với các nhà máy XLNT đang trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng cần cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh công nghệ xử lý phù hợp, khép kín, hạn chế tối đa việc phát sinh các nguồn ô nhiễm thứ cấp gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

TRUNG THANH