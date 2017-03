Giảm phí ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cứu ‘đường làng’

UBND tỉnh Hải Dương cho rằng việc giảm phí nhằm tăng lưu lượng xe, nâng cao hiệu quả khai thác quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và giảm lượng xe đi vào đường của địa phương gây mất ATGT, làm hư hỏng cầu, đường.

Từ đầu tháng 12-2015, mức thu phí sử dụng đường bộ tại hai trạm thu phí trên quốc lộ 5 tăng 3-4,5 lần. Ngoài ra, từ ngày 1-4, VIDIFI tăng phí lên 2.000 đồng/km cho các xe qua đường cao tốc và tăng tới 50% phí lưu thông trên quốc lộ 5.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, do phí tăng cao, nhiều phương tiện vận tải, nhất là xe container đã đi vào tỉnh lộ 391, các tuyến nội thị của TP Hải Dương để né. Theo thống kê, gần đây lượng xe trên tỉnh lộ 391 tăng gấp ba lần so với thiết kế, gấp 10 lần so với lượng xe trung bình năm 2015. Điều này gây nhiều diễn biến phức tạp cho công tác đảm bảo ATGT trên tỉnh lộ 391, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân hai bên đường, làm hư hỏng nền, mặt đường.