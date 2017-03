Giám sát chặt các vụ án tham nhũng tại 14 tỉnh, thành

Ngày 27-4, một lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp thứ 10 đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung như bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát các vụ án, các lĩnh vực thuế, hải quan...

Theo đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai bảy đoàn công tác do bảy thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 14 tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh, Tây Ninh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Bình Phước, Quảng Nam, Phú Yên, Long An, Tiền Giang. Ban Chỉ đạo cũng kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Ban cũng chỉ đạo các cơ quan tố tụng khẩn trương xử lý hai vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đại Dương mà cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố.

Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, tháng 7-2015, công an đã bắt Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines), trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản. Đạt được xác định là có liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trước đây nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác định khoảng 40 bất động sản có liên can đến Đạt, bao gồm nhà ở, biệt thự, đất ở nhiều nơi, trong đó có ở Singapore. Cơ quan tố tụng đã kê biên 34 bất động sản do Đạt và người thân đứng tên…