Giám sát việc xử phạt vi phạm giao thông: Cần bỏ ngay tư tưởng phạt để lấy tiền!

Ngày 28-9, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của phiên họp toàn thể lần thứ 6 tại TP.HCM, Ủy ban Pháp luật của QH thảo luận xung quanh báo cáo kết quả giám sát của ủy ban này về việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT. Trong đó, lĩnh vực giao thông đường bộ được nhiều đại biểu quan tâm nhất vì tiền phạt mỗi năm mỗi tăng nhưng tai nạn giao thông vẫn nhức nhối với số người chết lên tới cả vạn người mỗi năm.

Các đại biểu đều thống nhất quan điểm xử phạt vi phạm hành chính về giao thông không phải để nhằm mục đích thu tiền mà cái chính là hướng đến sự giáo dục, phòng ngừa. Phải làm sao tất cả hành vi vi phạm về giao thông đều phải bị phát hiện và xử lý chứ không cần phải tăng mức xử phạt vì hiện nay mức xử phạt đã phù hợp.

Băn khoăn chuyện sử dụng tiền phạt

Theo quy định tại Nghị định 124/2005 và Thông tư 89/2007 của Bộ Tài chính, 100% số tiền phạt vi phạm giao thông được để lại cho các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tỉ lệ: 70% trích cho lực lượng công an, 10% cho thanh tra giao thông, 10% cho Ban An toàn giao thông và 10% cho các lực lượng khác.

Các đại biểu đều có quan điểm xử phạt vi phạm hành chính về giao thông là hướng đến sự giáo dục, phòng ngừa. Ảnh: HTD

Phó Trưởng đoàn đại biểu QH (ĐBQH) tỉnh Bình Dương Huỳnh Ngọc Đáng cho rằng Bộ Tài chính cần xem lại tư tưởng trong các thông tư hướng dẫn về quản lý tiền xử phạt vi phạm về giao thông. “Không phải cứ thu được nhiều thì chi nhiều. Vấn đề của việc thu phạt trong xử lý vi phạm giao thông là để răn đe, giáo dục chứ không phải thu để lấy tiền. Nếu tỉnh nào thu ít thì không có tiền để chi cho các công tác về quản lý trật tự an toàn giao thông hay sao? Không nên khuyến khích thu (tiền phạt - PV) để chi vì sẽ gây nên những hệ lụy không đáng có” - ông Đáng góp ý.

Ông Bùi Nguyên Súy, Phó Trưởng ban Dân nguyện của QH, cũng đặt vấn đề: “Xử phạt nhiều có phải góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông hay không?”. Ông Súy cho rằng tiền phạt phải đưa vào ngân sách Nhà nước để điều hòa chung cả nước chứ không nên để lại cho địa phương. Còn các khoản bồi dưỡng cho lực lượng làm trong lĩnh vực này phải quy định là phụ cấp hằng tháng, dù thu được hay không thu được thì vẫn chi khoản đó chứ không phải cứ thu được mới chi. Ngay cả đầu tư phương tiện, trang bị cho lĩnh vực này cũng phải chi từ ngân sách chứ không nên phụ thuộc vào việc xử phạt được bao nhiêu.

Phạt nặng nhưng vi phạm không giảm

Ở một góc nhìn khác, Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ cho rằng cần phải đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông đã hợp lý chưa, có hiệu quả không. Ông đặt liên tiếp nhiều câu hỏi: Tại sao tăng mức phạt mà tai nạn vẫn tăng? Nếu tăng phạt mà không giải quyết được thì không lẽ cứ tăng mãi đến chóng mặt? 60%-70% lỗi vi phạm là vượt quá tốc độ, vậy thì quy định về tốc độ như hiện nay phù hợp chưa, đúng chưa? “Ngành giao thông cần xem lại công tác tổ chức giao thông cho hợp lý, không thể cứ cấm đoán là được mà phải nghĩ đến lợi ích của người dân, phải đặt mình vào vị trí người dân ở mọi hoàn cảnh khi tham gia giao thông thì mới làm được” - ông Độ nhấn mạnh.

6.500 tỉ đồng là tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong giai đoạn từ 1-1-2009 đến 31-12-2011 (Theo Báo cáo giám sát của Ủy ban Pháp luật của QH)

Trong khi đó, Phó Trưởng ban Dân nguyện của QH Bùi Nguyên Súy đưa ra quan điểm rằng đến nay thì không nên đặt vấn đề tăng cường công tác tuyên truyền nữa mà phải xem hiệu quả nó đạt được như thế nào, có đi vào chiều sâu chưa, có chuyển biến gì trong ý thức, nhận thức không. Đồng tình, TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, nhận xét: “Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông là tốt nhất, sự hiểu biết có thừa nhưng sự tuân thủ rất kém. Cạnh đó là việc xử phạt tùy tiện và tâm lý người bị phạt cũng muốn xong chuyện, tránh rắc rối đã tạo ra ý thức người tham gia giao thông kém”.

Ngoài ra, các đại biểu cũng lưu ý vấn đề tổ chức thi cấp bằng lái xe, đăng kiểm phương tiện hiện nay còn lỏng lẻo, làm cho có. Thi lấy bằng lái mà làm trọn gói. Phương tiện quá cũ mà vào đăng kiểm chỉ cần kẹp tiền vào hồ sơ là qua hết.

Bất bình với sự không nghiêm Ý thức của cả người thực thi công vụ và người tham gia giao thông đều không tốt, họ hiểu đó nhưng không chấp hành. Cán bộ được giao nhiệm vụ thì xử lý không nghiêm và không công bằng, xe người dân vi phạm thì bị phạt trong khi xe của cán bộ hoặc con em họ mà vi phạm thì có khi chỉ cần xin là xong. Chính vì vậy, trong lĩnh vực này cần phải nghiêm từ trong đội ngũ công vụ đến người dân, nếu không thì người dân sẽ bất chấp. Việc chống người thi hành công vụ ngoài ý thức của đương sự còn nguyên nhân do người dân bất bình với những sự không nghiêm đó. Ông LÊ MINH TRỌNG, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh

NHẪN NAM