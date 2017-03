Giảm ùn tắc, TNGT: Chặt góc đường, xử lý cán bộ…

Ngoài chuyện tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, TP.HCM còn thực hiện các biện pháp mang tính căn cơ để kéo giảm ùn tắc, TNGT…

Lắp thêm biển báo, mở góc cua

Theo Trung tá Trần Văn Thương, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, gần đây tình trạng xe tải, xe container dừng, đậu trong khu vực nút giao thông Cát Lái, ở hai đầu cầu Rạch Chiếc và dọc theo đại lộ Đông-Tây, liên tỉnh lộ 25B… đã và sẽ tiếp tục gây cản trở giao thông, mất an toàn. Cạnh đó, tại nhiều đoạn đường cong, các đơn vị thi công “bỏ” nhiều đoạn cống ngay sát lề làm cho tầm nhìn của người lái các loại xe bị hạn chế. “Ngay góc cua giữa đại lộ Đông-Tây và liên tỉnh lộ 25B không có biển cấm nên các loại xe vô tư dừng đậu tạo nguy cơ cao về tai nạn ở điểm này. Không có biển cấm nên CSGT không thể đẩy đuổi hoặc xử phạt!” - Trung tá Thương nói.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (Khu 2), cho biết: Đơn vị đã khảo sát và sẽ gắn bổ sung các biển báo cấm dừng, đậu để các cơ quan chức năng có cơ sở xử lý. Thanh tra Sở GTVT cần tăng cường phối hợp với CSGT tuần tra, xử lý vì khi có bảng cấm mà không có lực lượng tuần tra, xử lý thì lái xe, chủ xe vẫn cứ “mượn” lòng, lề đường để làm nơi dừng, đậu xe.

Một số điểm có góc cua chưa hợp lý như ở ngã tư đại lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 tuy rộng hơn 120 m nhưng góc cua sang các hướng đường hiện rất gấp làm các dòng xe qua ngã tư hoặc rẽ về các hướng đều phải đi trộn chung vào giữa, tạo mật độ cao, nguy hiểm. Theo ông Nguyễn Xuân Bảng, Giám đốc Khu 4, hướng tới là áp dụng biện pháp kỹ thuật chặt các góc cua, tạo làn mới cho các dòng rẽ phải, không cần đi vào giữa ngã tư rồi mới rẽ. “Phương án kỹ thuật chặt góc cua hình học, tạo phân làn xe trước ngã tư sẽ được nghiên cứu áp dụng ở nhiều ngã tư khác trên đại lộ Nguyễn Văn Linh!” - ông Bảng cho biết.

Góc cua đã mở nhưng cột điện vẫn sừng sững ở góc đường Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh tạo nguy cơ ùn tắc liên hoàn, tai nạn trên các tuyến đường thuộc quận 2. Ảnh: LĐ

Trong việc chặt góc cua rất cần sự phối hợp của nhiều ngành vì có trường hợp cơ quan chức năng đã “chặt góc” nhưng trụ điện lại sừng sững dưới lòng đường. Trụ điện dưới lòng đường ở góc giao lộ Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh, ngay dưới chân cầu Giồng Ông Tố 1 là ví dụ. Khu 2 và Công an quận 2 đã nhiều lần đề nghị di dời nhưng ngành điện vẫn để nguyên.

Sẽ điều chỉnh tốc độ lưu thông

Theo giới lái xe, quốc lộ 22 đoạn từ giáp ranh giữa huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) và huyện Củ Chi (TP.HCM) có biển báo hạn chế tốc độ lưu thông qua khu dân cư là không hợp lý. “Củ Chi là ngoại thành, dân cư thưa thớt, việc đặt biển báo hạn chế tốc độ lưu thông phải gần trung tâm thị trấn Củ Chi, ai lại đặt ngoài khu đông dân cư?” - anh Nguyễn Lý, ở quận Tân Phú, lái xe tải trên tuyến đường, lập luận.

Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Khu 3, qua thời gian lắp biển báo hạn chế tốc độ cho thấy rất cần nghiên cứu, điều chỉnh lại các biển báo vì mức độ đô thị hóa ở từng đoạn trên tuyến không đồng đều. Tuy nhiên, giải quyết mâu thuẫn giữa bảo đảm an toàn và tăng tốc độ lưu thông là vấn đề không đơn giản.

Còn ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Quản lý khai thác công trình giao thông, Sở GTVT, thông tin tới đây các khu sẽ rà soát các đoạn đường chưa phù hợp về tốc độ lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường ven đô, quanh TP… để xem xét, điều chỉnh tốc độ xe chạy cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phê, phạt người đứng đầu

Trong việc thi công lắp đặt cống thoát nước do dự án Vệ sinh môi trường TP (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) gây mất an toàn giao thông trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình), đường Đinh Tiên Hoàng và giao lộ Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu (quận 1) đã gây ảnh hưởng đến giao thông.

Những ống cống đặt tại các góc cua trên liên tỉnh lộ 25B làm hạn chế tầm nhìn của người đi đường. Ảnh: LĐ

30 tỉ đồng là số tiền bị mất cắp ước tính mỗi năm vì nạn cắt trộm dây điện đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông ở TP.HCM. Đường không đèn chiếu sáng, giao lộ mất tín hiệu nên đã xảy ra TNGT, va quẹt, cướp giật... Các khu đã thay dây đồng bằng dây nhôm hoặc dây thép (giá thấp, khó cắt) nhưng bọn trộm vẫn không tha.

Không lập chốt sát quán nhậu Từ đầu tháng 9, CSGT TP tập trung tuần tra, kiểm soát trên những “tuyến đường, điểm đen”. Các đơn vị được trang bị máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ, cân tải trọng xách tay… loại mới để xử nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, sử dụng rượu, bia khi lái xe, chở quá tải… Theo một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP, các đội, tổ tuần tra không được lập chốt, nhất là ở gần hoặc trước các khu ăn uống, quán nhậu… để “chộp” thực khách, đo nồng độ cồn. Làm như thế là sai quy trình phải tuần tra liên tục và dễ tạo ra hình ảnh không tốt về CSGT! Ông NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Phó Trưởng ban Chuyên trách

Ban An toàn giao thông TP

Kiểm tra, Sở GTVT nhận thấy sau khi hoàn thiện lắp đặt cống thoát nước thì phần lớn mặt đường không đảm bảo an toàn giao thông. Từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8-2011, Sở GTVT liên tiếp ra văn bản nhắc nhở và yêu cầu Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP khẩn trương kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết nhằm đảm bảo an toàn giao thông nhưng đến giữa tháng 9 vẫn chưa thực hiện theo đúng chỉ đạo của Sở. Vì thế, giám đốc Sở GTVT chính thức phê bình giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP vì không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Sở trong việc đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu thi công khắc phục các tồn tại mất an toàn giao thông trong thời gian dài. Sở còn yêu cầu Ban Quản lý d? ?n V? sinh ự án Vệ sinh môi trường TP nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong công tác giám sát địa bàn, có chế tài cụ thể đối với các nhà thầu thi công để xảy ra các trường hợp mất an toàn giao thông. “Người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công chỉ biết làm lấy được mà không chú ý coi trọng sự an toàn đi lại, tính mạng của người dân thì đã và sẽ tiếp tục bị phê, phạt nghiêm!” - một cán bộ tổ chức Sở GTVT khẳng định.

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG