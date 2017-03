Giận cha, thiếu nữ trao thân cho bạn trai

Theo kết quả điều tra, Bùi Tuấn Kiệt và Nguyễn Thị K.T (sinh ngày 21-1-1996) yêu thương nhau từ tháng 4-2011. Lúc 18 giờ ngày 9-6, do bị cha ruột đánh nên K.T gọi điện kêu Kiệt chở đi chơi.



Kiệt chở K.T đến nhà nghỉ P.N thuộc ấp An Phú, xã An Hoà, huyện Trảng Bàng thuê phòng ngủ qua đêm. Đến 9 giờ ngày 10-6, Kiệt tiếp tục đòi quan hệ tình dục và được K.T đồng ý.



Sau khi về nhà, K.T kể lại sự việc cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị N.C nghe. Bà C trình báo Công an Trảng Bàng yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của Kiệt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bàng khởi tố, bắt tạm giam Kiệt làm rõ xử lý vụ án.



Tại phiên tòa, Kiệt đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Tuấn Kiệt 3 năm tù giam.



Theo Trần Siêu (Tây Ninh Online, NLĐ)