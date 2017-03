Giận chị, đổ cồn đốt bác

Theo hồ sơ, hai chị em Lê Thị Ý (ở Phú Yên) mâu thuẫn gay gắt trong việc tranh chấp đất đai. Chiều 16-5, thấy phía nhà chị có hai người thợ đang xây tường rào trên phần đất tranh chấp, Ý bắc thang lên tường rào đe dọa không cho xây nữa. Lúc này, bác ruột của Ý đến chơi, thấy vậy nên tỏ ý bênh vực cho chị của Ý. Tức giận, Ý đứng trên thang gỗ, dùng cồn công nghiệp rót trúng người bác rồi châm lửa đốt làm nạn nhân bị thương tật 20%.

Sau đó, Ý bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 BLHS. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án đã có những quan điểm khác nhau về việc Ý có dùng hung khí nguy hiểm hay không.

Quan điểm thứ nhất cho rằng theo kết quả giám định, cồn công nghiệp mà bị can sử dụng có thành phần etanol, nồng độ 90%, khi đốt trực tiếp thì bắt lửa và cháy rất mạnh. Hành vi của bị can gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người bị hại và trên thực tế người này đã bị thương tật 20%. Do vậy, bị can phạm tội thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm theo khoản 2 Điều 104 BLHS (có mức hình phạt tù 2-7 năm tù).

Ý kiến khác lại cho rằng hành vi phạm tội của Ý chỉ đáng xử lý theo khoản 1 Điều 104 BLHS (có mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm). Bởi Nghị quyết số 01 ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn, dùng hung khí nguy hiểm quy định tại Điều 104 BLHS phải là dùng vũ khí hoặc dùng phương tiện nguy hiểm để cố ý gây thương tích cho người khác. Theo đó, phương tiện nguy hiểm là công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm phục vụ cho cuộc sống của con người (như búa đinh, dao phay, các loại dao sắc nhọn...) hoặc vật mà người phạm tội chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm (như thanh sắt mài nhọn, côn gỗ...) hoặc vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được (như gạch, đá, đoạn gậy cứng, chắc...)...

Xét thấy Ý dùng cồn công nghiệp để gây thương tích cho người khác là rất nguy hiểm nhưng cồn công nghiệp lại không thuộc một trong các công vụ, dụng cụ hay vật như nghị quyết hướng dẫn. Do đó, theo nguyên tắc có lợi cho bị can thì không xử lý bị can về trường hợp dùng hung khí nguy hiểm. Mặt khác, bị can có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, hành vi không hung hãn... nên cũng không phạm tội thuộc trường hợp có tính chất côn đồ.

Lâu nay cũng đã có nhiều ý kiến tranh cãi quanh việc hung thủ dùng nước sôi, dầu sôi... gây án có thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm hay không. Thiết nghĩ, cùng với những tranh cãi tương tự như vụ án này, TAND Tối cao nên có hướng dẫn cụ thể hơn để việc áp dụng được thống nhất.

XUÂN LONG