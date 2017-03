Giận chồng, cho con 7 tháng cùng uống thuốc chuột

Ngày 2/12, toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên toà lưu động tại thị trấn huyện Bắc Hà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Thèn Thị Tầu (dân tộc Nùng, SN1986, ngụ thôn Cốc Cài Thượng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về tội cố ý giết người.



Theo cáo trạng, ngày 31/7/2010, Thèn Thị Tầu và chồng có xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cãi vã với chồng, Thèn Thị Tầu đã đi mua thuốc chuột không rõ nguồn gốc về tự uống và cho con gái ruột của mình là Ma Thị X (7 tháng tuổi) cùng uống.



May mắn là do gia đình đã sớm phát hiện, đưa Thèn Thị Tầu và cháu Ma Thị X đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai nên cả 2 mẹ con đã vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khoẻ. Hiện sức khỏe của cháu Ma Thị X rất tốt. Cháu đang được giao cho bố đẻ chăm sóc, nuôi dưỡng.



Do thân nhân của bị cáo là người dân tộc thiểu số ở vùng xa xôi hẻo lánh, bị cáo lại không biết chữ nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế, vì vậy hội đồng xét xử toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Thèn Thị Tầu 7 năm tù giam.





Theo Trần Cường (VNN)