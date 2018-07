Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Phải khởi tố, xử nghiêm!

Chiều 17-7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Hà Giang đã tổ chức họp báo để thông tin vụ gian lận trong chấm thi chấn động tại Hà Giang.



330 bài thi bị chỉnh sửa

Theo báo cáo xử lý, kết quả chấm thẩm định cho thấy không ít bài thi của thí sinh Hà Giang có kết quả chấm thẩm định (kết quả thật) thấp hơn rất nhiều so với kết quả đã công bố.

Cụ thể, có 102 bài thi toán đã chênh lên từ 1 điểm đến 8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1; điểm đã công bố là 9 điểm). Có 85 bài thi vật lý đã chênh lên từ 1 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1; điểm đã công bố là 8,75 điểm).

Về môn hóa, có 56 bài thi đã chênh lên từ 1 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm). Có tám bài thi đã chênh lên từ 1 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9 điểm).

Tương tự, môn lịch sử có chín bài thi đã chênh lên từ 1 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm). Có ba bài thi địa lý đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3 điểm (điểm chấm thẩm định là 6; điểm đã công bố là 9 điểm). Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9 điểm).

Có tất cả 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt, có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1 điểm. Cá biệt có ba bài thi môn giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Trinh cho biết xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Một mình ông Lương hay còn ai nữa?

Ông Vũ Trọng Lương được Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang phân công sử dụng máy tính.

Theo đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83, Bộ Công an), sau khi có đáp án thi của Bộ GD&ĐT, ông Lương đã lên mạng tải toàn bộ kết quả này vào phần mềm Excel rồi sử dụng các thao tác để làm sai lệch kết quả thi của nhiều thí sinh.

Ngoài ra, kiểm tra điện thoại của ông Lương, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại liên quan đến việc nhờ vả, làm sai kết quả thi, trong đó có chứa các số báo danh của thí sinh.

Ông Lương đã chuyển toàn bộ bài thi, mở khóa niêm phong, rút bài trong các túi bài thi từ điểm chấm thi tại Trường chuyên Hà Giang mang về Sở GD&ĐT. “Ông Lương thao tác trong hai tiếng để tẩy xóa bài thi. Camera của Sở GD&ĐT đã ghi lại toàn bộ hình ảnh thể hiện hành vi này” - đại diện A83 cho hay.



Quang cảnh buổi họp báo chiều 17-7 về vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Cũng theo cơ quan chức năng, ông Lương chỉ mất sáu giây để thực hiện chỉnh sửa một trường hợp gian lận. “Chúng tôi thấy quy trình kiểm tra của thanh tra sở và bộ đều chưa chặt chẽ, để cho ông Lương thực hiện khi các thành viên vẫn đang ngồi đó. Những thành viên khi tham gia cũng không nắm được quy trình và thao tác nên để cho ông Lương qua mặt về việc này” - đại diện A83 đặt vấn đề.

Đến thời điểm hiện tại, theo quan sát từ camera của Sở GD&ĐT thì chưa phát hiện có thêm cá nhân nào hỗ trợ ông Lương thực hiện hành vi trong suốt hai giờ đồng hồ. Kiểm tra máy tính ông Lương cũng cho thấy vẫn còn dữ liệu điểm của năm 2017, bản thân ông tự nguyện giao máy tính để tổ công tác mang về Bộ GD&ĐT.

Đáng chú ý, đại diện A83 nêu vấn đề với khối lượng lớn các bài thi và chỉ trong hai tiếng đồng hồ thì một mình ông Lương rất khó thực hiện. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ xem xét mở rộng điều tra có đồng phạm giúp sức hay không.