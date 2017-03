Gian nan tàu xe sau tết

Đi tàu không cần vé!

Liên tiếp các ngày mùng 6, 7 và 8, trên tàu TN 17 đoạn từ Vinh vào Đà Nẵng, nhân viên đường sắt tranh thủ nhồi nhét khách tối đa. Nhiều khách phải đứng trước nhà vệ sinh.

Đi tàu chui giá cao

Tại Ga Hương Phố (Hà Tĩnh), chúng tôi chứng kiến hàng trăm người không có vé tàu đã mua vé tiễn để vào ga. Khi tàu vừa dừng bánh, các nhân viên nhà ga mở cửa tự do các toa 6, 7, 8 cho khách lên mà không hề kiểm tra vé. Một số người vì quá nôn nóng đã chui qua cửa sổ lên tàu. Chỉ sau 15 phút, cả ba toa đều chật kín khách, khu vệ sinh cũng không còn chỗ trống. Có hai nhân viên đứng chặn hai đầu để ngăn không cho khách ở ba toa này đi sang toa khác.

Sau khi khách lên hết, hai nhân viên khác đi ghi số điện thoại và thu tiền vé từng khách. Giá vé từ Ga Hương Phố đi các tỉnh khác đều tăng gấp đôi. “Đi Quảng Bình giá 100.000 đồng, Quảng Trị 150.000 đồng, Huế 200.000 đồng, Đà Nẵng 300.000 đồng, bao luôn tiền ra cổng” - một nhân viên trên tàu khẳng định. Những ai chê giá vé cao đều bị quát: “Không đi thì xuống ngay!”.

Đặc biệt, nhiều khách hàng mua được vé phụ nhưng khi lên tàu không có ghế. Anh Nguyễn Văn Hoàng, quê ở Hà Nội đi tàu vào TP.HCM bức xúc: “Tôi mua được vé phụ nhưng lên tàu không có chỗ ngồi, phải đứng ở khu vệ sinh. Nhiều lần tôi yêu cầu nhân viên cho ghế nhựa nhưng họ không ngó ngàng tới”. Tại các ga Yên Trung (Hà Tĩnh), Đồng Lê (Quảng Bình) cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Toa số 7 tàu TN 17 ngày 15-2 không còn chỗ trống. Ảnh: V.LONG

Khi tàu TN 17 tới Ga Huế, các nhân viên dặn dò: “Nếu xuống ga thì bảo toa số 6, 7, 8 là họ cho ra”. Quả thật, chúng tôi đã thoải mái ra khỏi Ga Huế mà không hề bị kiểm tra vé…

Xe buýt “chẻ” khách cho xe “dù”

Ngày 17-2, Trạm CSGT Hàm Tân (Công an tỉnh Bình Thuận) đã lập biên bản ba xe buýt lưu thông sai tuyến, chở quá số lượng hành khách. Cụ thể, khi bị CSGT dừng xe, xe buýt 60B-005.28 (mã tuyến 21) chạy tuyến Thủ Dầu Một - ĐH Quốc gia chở dư 10 khách. Tài xế khai chiếc xe này chạy hợp đồng từ Ninh Thuận vào nhưng không xuất trình được hợp đồng vận chuyển. Trên xe, nhiều công nhân người Nghệ An bị nhồi nhét chật cứng, phải ngồi dưới lối đi.

Theo hành khách Nguyễn Văn An, họ lên xe khách ở Nghệ An để vào thị xã Dĩ An (Bình Dương). Khi vừa qua khỏi địa phận TP Phan Thiết thì xe khách dừng lại để sang khách qua xe buýt. “Khi tôi hỏi vì sao không chạy thẳng vào Bình Dương, nhà xe lạnh lùng cho biết do CSGT Hàm Tân (Bình Thuận) và tỉnh Đồng Nai làm gắt lỗi quá tải nên họ phải sang khách” - anh An nói.

Theo một CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, trong ngày 17-2 lưu lượng xe các loại dồn về quốc lộ 1A khá lớn. Trong đó có rất nhiều xe khách chở công nhân từ các tỉnh phía Bắc trở vào. Chiều cùng ngày đã xảy ra kẹt xe kéo dài tại khu vực Dầu Giây.

Từ mờ sáng 17-2, nhiều người mang theo hành lý ra đứng dọc quốc lộ 1A, quốc lộ 46, quốc lộ 8A, 7A (thuộc địa phận hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) để đón xe vào Nam hoặc ra Bắc. Đến chiều tối, nhiều hành khách vẫn chưa đón được xe. Anh Nguyễn Văn Hải (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết: “Trước tết chúng tôi đặt vé từ Nghệ An vào Đà Nẵng thì các nhà xe cho biết đã bán hết vé. Hôm nay chúng tôi đứng chờ cả ngày vẫn chưa có xe”.

Khốn khổ vì đi xe giường nằm “đểu” Mùng 4 tết, vợ chồng tôi đi xe giường nằm Phượng Hoàng từ Khoái Châu (Hưng Yên) về TP.HCM với giá 1,6 triệu đồng/vé. Khi lên xe, nhiều người đã than phiền dữ dội vì đây là xe ghế ngồi cải tạo thành giường nằm nên không có nhà vệ sinh. Giường quá ngắn lại bị hàn thanh chắn hai bên hông nên mọi người chỉ có thể nằm duy nhất một tư thế trong suốt hành trình. Tôi chỉ cao có 1,5 m mà còn nằm không được, ngồi không xong. Ai có đồ đạc mang theo càng khốn khổ gấp bội. Sau khi bị sang xe, hành khách phải ngồi bó gối chật chội dưới sàn dù trước đó đã trả 1,6 triệu đồng cho một vé giường nằm. Ảnh: PHAN HUỲNH Dọc đường, lái xe và phụ xe luôn nạt nộ mọi người. Xe chạy cả đêm không ngừng cho khách đi vệ sinh. Các bữa ăn thì xe chỉ dừng khoảng 20 phút cho 30 con người xếp hàng đi vệ sinh lẫn ăn uống, rồi lại lùa họ lên xe. Đến Nha Trang, lấy lý do “điều hòa bị hư”, tài xế yêu cầu hành khách sang xe với lời bảo đảm “mọi người sẽ được đi xe đúng chất lượng”. Quả thật, đó là chiếc xe giường nằm thứ thiệt cũng mang thương hiệu Phượng Hoàng nhưng xe này chỉ nhận 17 khách. Những người còn lại phải đợi khoảng 2 tiếng nữa để chờ chuyến xe sau. Những người may mắn được sang xe trước đa phần phải ngồi bó gối trên sàn với đồ đạc chật cứng từ Nha Trang vào TP.HCM. Tới nơi, mọi người đều mệt mỏi rã rời. Đó quả thật là một chuyến xe “bão táp” khó quên của vợ chồng tôi. PHAN HUỲNH

NHÓM PV