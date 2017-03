Giận vợ, ném chết con!

Nguyễn Kim Long trước vành móng ngựa



Sáng ngày 11-11-2010, Nguyễn Kim Long (SN 1985), đón xe từ Bình Phước về Bình Dương thăm vợ là Nguyễn Kim Tuyền (SN 1986) và con là Nguyễn Kim Khánh Phương (SN 2010), đang ở nhà mẹ vợ tại phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một.Khoảng 10 giờ cùng ngày thì Long đến nơi. Lúc này trong nhà có đầy đủ vợ con và mẹ vợ. Vừa vào đến nhà thì Long đã bị mẹ vợ lên tiếng hỏi: “Mới có mấy ngày mà đã xuống làm gì?”. Long trả lời: “Con nhớ vợ con nên xuống thăm”.Thấy mẹ vợ đang chuẩn bị cơm trưa dưới bếp, Long cũng xuống phụ nấu nhưng không may bị đứt tay. Thấy vậy bà mẹ vợ, nói: “Cái thằng này làm gì cũng không được!” và bà bảo Long lên nhà cho vợ băng vết thương.Khi chỉ có hai vợ chồng, Long nài nỉ vợ ẵm con về nhà trên Bình Phước chơi. Nghe vậy, chị Tuyền liền lên tiếng bảo: “Con còn nhỏ quá mà đi cái gì”! Biết khó lay chuyển vợ, Long lấy trong túi ra 100.000 đồng đưa vợ bảo để mua sữa cho con. Chị Tuyền cầm 100.000 đồng chua chát: “Có bao nhiêu đây mà mua cái gì, sao anh không lo làm ăn”!Thấy vợ có vẻ khinh thường, Long lớn tiếng với vợ. Sau đó Long đến võng dự định ẵm bé Phương thì bị cả vợ và mẹ vợ can ngăn. Long bày tỏ: “Con chỉ muốn nựng bé một chút thôi mà”.Khi Long ẵm được bé Phương thì cả hai người này nhất định đòi lại và lên tiếng kêu la rất lớn. Trong lúc tức giận, Long nâng đứa bé lên cao ngang đầu và thả xuống đất. Bé Phương được chị Tuyền đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương não đã dẫn đến tử vong!Long được kiểm tra và xác định là bị chứng thiểu năng nhẹ và suy tim, vì vậy tại tòa hắn sử dụng chiến thuật “3 không” (không biết, không nhớ và không khai) nhằm chối tội. Khi nghe HĐXX hỏi: “Bé Khánh Phương là con của bị cáo đúng không?”. Hắn nhanh nhảu: “Bị cáo không có con”.HĐXX hỏi tiếp: “Vậy chị Tuyền có phải là vợ bị cáo không”? Hắn thản nhiên nói: “Bị cáo không có vợ”! Lúc tòa yêu cầu hắn kể lại sự việc ngày hôm đó thì hắn lấp liếm: “Tôi không biết gì hết!”.Nhiều lần như vậy buộc HĐXX phải công bố lời khai tại cơ quan điều tra để làm cơ sở xét xử. Thế nhưng, hắn vẫn khẳng định những lời khai đó hắn hoàn toàn không nhớ và không biết!? Gần 1 tiếng đồng hồ làm “công tác tư tưởng”, dần dần vị thẩm phán mới thuyết phục được hắn.Sau đó, hắn bắt đầu khai nhận toàn bộ sự việc. Lời khai của hắn yếu ớt, đứt quãng nhưng cũng đủ làm nhiều người hiểu được nguyên nhân chủ yếu trong chuyện này bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Giữa hắn và vợ luôn xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.Long cho rằng, vì bệnh tật nên không làm ra tiền khiến vợ và mẹ vợ coi thường. Bằng chứng là khi Long vừa bước vào nhà thì mẹ vợ đã hỏi: “Khi nào về?”. Khi nghe bị cáo trả lời: “Con ở chơi mai về”, thì bà liền nói: “Chiều trời mát sao không về mà đợi tới mai”! Nghe vậy nên bị cáo buồn bực, vì cho rằng mẹ vợ muốn đuổi.Thêm vào đó, vợ bị cáo luôn có thái độ không phải đạo với cha mẹ chồng, do đó hai vợ chồng luôn xảy ra bất hòa. Về phía chị Tuyền thì cho rằng vì quá bất mãn với chồng khi Long chỉ mê chơi, không lo làm ăn, làm phụ hồ được bao nhiêu tiền Long đều đem chơi game, luôn thiếu trước hụt sau nên mâu thuẫn càng thêm trầm trọng.Càng về cuối phiên tòa, Long càng tỏ ra ăn năn hối hận, sự việc xảy ra là hoàn toàn ngoài ý muốn, do quá tức giận và không làm chủ bản thân nên đã gây ra hậu quả đáng tiếc. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Long ở khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù.Theo THỦY TRINH (Bình Dương Online, NLĐ)