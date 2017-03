Giang hồ truy sát chủ quán karaoke

Anh Bình được người nhà đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Do đưa tay ôm đầu, ngón út tay phải của anh bị chém đứt lìa, rớt xuống hiện trường. Nhát chém còn ăn sâu làm đứt gần lìa cả ngón kế tiếp. Nguy hiểm hơn, nhiều nhát chém trên đỉnh đầu và cổ ăn sâu tận động mạch chủ. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Không may mắn như anh Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, chủ quán) bị nhóm côn đồ chém hàng chục nhát trên đầu và khắp cơ thể. Bị truy sát, anh Bình cố chạy về hướng chốt dân phòng gần đó kêu cứu. Tuy nhiên, khi chỉ cách khoảng 100 m anh bị chúng kè xe máy theo đạp và chém gục trước cổng Trung tâm Anh ngữ Victory English Center. Khi nhóm côn đồ đang "say máu", vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (46 tuổi - bố anh Bình) phát hiện lập tức lao vào ôm con rồi hô hoán. Lúc này, người dân trong khu vực cũng túa ra, bọn côn đồ mới chịu dừng tay và nhảy lên xe tẩu thoát. Trước khi đi, chúng còn vung dao thách thức, thị uy và dằn mặt những người chứng kiến.

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Thanh Bình kể, khoảng 20h cùng ngày, một nhóm sáu thanh niên nồng nặc mùi men kéo vào quán Thủy Tiên hát. Khi đến đây, họ chỉ gọi một ca trà đá. Đến 22h30, nhóm này kêu thanh toán tiền và nhanh tay tắt đèn chiếu sáng, ngắt cầu dao điện trong phòng.

Nghi ngờ có việc mờ ám, nhân viên vào phòng kiểm tra và phát hiện tấm bảng mê-ka bảo vệ màn hình tivi 40 inch đã bị nhóm này đập bể. Khi ra tính tiền, anh Bình thông báo với nhóm thanh niên số tiền làm tấm mê-ka trên là 800.000 đồng, tuy nhiên nếu lỡ tay thì anh chỉ yêu cầu đền 300.000 đồng. Những thanh niên này nhận đã bẻ gãy tấm bảng, nhưng bảo không có tiền và không chịu đền. Thấy bọn chúng hung hăng, anh Bình gọi ông Chúc đến giải quyết. Sau một hồi thương thuyết, ông Chúc đồng ý để nhóm thanh niên này về và chỉ nhận đền tượng trưng số tiền 100.000 đồng.

Mặc dù chủ quán đã rất thiện chí, tuy nhiên nhóm thanh niên này vẫn tỏ ra ngỗ ngược. Sau một hồi văng tục, bọn chúng bỏ đi. Vợ chồng ông Chúc về trước rồi dặn con và nhân viên đóng cửa. Đang trên đường về, vợ chồng ông Chúc phát hiện nhóm thanh niên này cùng một số người khác mang theo hung khí chạy xe máy theo hướng trở lại quán. Nghi ngờ chúng đến kiếm chuyện, ông Chúc gọi điện cho con, đồng thời quay lại đề phòng có chuyện bất trắc. Tuy nhiên, khi ông đến nơi thì con trai đã bị bọn chúng chém gục bên lề đường. Rất may ông kịp vào ngăn cản và tri hô để người dân hỗ trợ, lúc này chúng mới chịu dừng tay bỏ đi.

Hình ảnh nhóm gây ra sự việc đã được camera an ninh của quán karaoke ghi lại. Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những kẻ tham gia vụ truy sát đẫm máu trên là tên Sang, ngụ khu Phước Tân (xã Tân Hưng, TP Bà Rịa). Mặc dù tuổi đời còn ít nhưng Sang thường kết bạn với những kẻ du thử du thực và từng tham gia nhiều vụ ẩu đả, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện Công an TP Bà Rịa khẩn trương truy bắt những kẻ gây án.