Giành bảo kê làm chết người, băng giang hồ lãnh án

Vụ việc này làm chết nạn nhân tên Lê Văn Phi tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM. Bản án đã tuyên phạt Lê Văn Long (tự Long điên, ngụ huyện Dĩ An) 17 năm tù, Hoàng Văn Tình (còn gọi là Tình “đầu bạc”) và Vũ Văn Bình (tức Bình nghiện) mỗi người 15 năm tù cùng về tội giết người.



Nhóm đàn em của Long, Tình tham gia vụ truy sát với vai trò hỗ trợ, giúp sức cũng bị tòa xử phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến gần 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong tranh giành địa bàn “bảo kê” nên đêm 7-11-2009, Lê Văn Long đã bị người của băng nhóm do một đối tượng tên Duyên (hiện chưa xác minh được lai lịch) cầm đầu đánh và gí dao đòi chém.



Long về kể lại cho Tình đầu bạc và Bình nghiện nghe. Ngay đêm đó, nhóm của Long, Tình đã tập hợp nhiều đàn em giang hồ, mang theo cả bao hung khí gồm mã tấu, ống sắt, gậy sắt… lên 3 taxi đi tìm nhóm của Duyên để báo thù.



Trong lúc truy đuổi băng nhóm của Duyên từ Bình Dương qua tới quận Thủ Đức, TP.HCM thì nhóm của Long, Tình đã phát hiện hai thanh niên (anh Đinh Văn Bền và Lê Văn Phi) chở nhau trên xe máy chạy đến.



Cho rằng hai anh là người của nhóm Duyên nên taxi của nhóm Long đã ép xe, ném đá khiến anh Phi ngồi sau ngã xuống đất. Cả bọn cùng xông đến đâm, chém khiến anh Phi tử vong.



Theo C.MAI (TTO)