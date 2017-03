Giao giám đốc Công an tỉnh Bình Phước làm rõ vụ 'phù phép đất rừng'

Ngày 12-7, tin từ Tỉnh ủy Bình Phước cho biết ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, đã giao giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương chỉ đạo làm rõ việc ông Trần Đức Lý (ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, Đồng Phú) gửi đơn tố cáo nhiều người phù phép đất rừng để trục lợi.

Vụ việc trên cũng được Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước có văn bản đề nghị Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Đồng Phú làm rõ. Hiện vụ việc Ban Nội chính đang theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng.

Trước đó, ông Lý gửi đơn đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Phước tố cáo quá trình kiểm kê bồi thường các hợp đồng liên kết trồng cao su với Công ty Sasco, hàng chục hecta rừng khoanh nuôi bảo vệ thuộc tiểu khu 363 thuộc Nông lâm trường Tân Lập (ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi) đã bị một số cá nhân kê khống thành đất cao su, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng tiền bồi thường…



Ông Lý còn cho biết ngày 10-10-2014, ông đã bàn giao hồ sơ liên doanh cho Công ty Phát Lộc (đơn vị được Công ty Sasco ký hợp đồng làm việc với các hộ dân) liên quan đến 35,8 ha cao su mà ông đã trồng và chăm sóc.

Công ty Sasco hứa chi trả tiền bồi thường từ tháng 3-2015 nhưng đến nay ông và nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được.

Ông Trần Đức Lý bên khu đất bị phù phép đất rừng thành cao su. Ảnh: NĐ

Ngày 25-3-2015, ông Lý phát hiện trong văn bản của Công ty Sasco báo cáo với tỉnh Bình Phước có danh sách một số người dù không có đất liên doanh với Công ty Sasco nhưng vẫn được nhận tiền bồi thường. Đáng chú ý, phần đất của ông Lý lại do hai người khác đứng ra nhận gần 4 tỉ đồng.



“Tôi đã gửi đơn tố cáo sai phạm nhưng đã sáu tháng không có kết luận. Trong khi tôi chưa từng phá rừng hay chặt cao su của ai thì Công an huyện Đồng Phú triệu tập tôi đến hai lần. Cán bộ điều tra cứ hỏi tôi về việc chặt cao su mà không tập trung vào việc tôi tố cáo phù phép đất rừng" - ông Lý bức xúc.

Trước đó, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Đặng Văn Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, cho biết: “Công an huyện triệu tập ông Lý là do có đơn tố cáo ông Lý từ trước về việc ông có chặt cây cao su của người khác. Nội dung tố cáo của ông Chính về phù phép đất rừng trong dự án Sasco, công an huyện đang sắp kết thúc điều tra rồi. Không có việc công an làm khó hay hù dọa người tố cáo”.

Cũng liên quan đến sự việc trên, khi nhận đơn tố cáo của ông Lý, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo cơ quan chức năng sớm làm rõ việc kê khống đất rừng để hưởng lợi. Tuy nhiên, hơn nửa năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa có kết quả.

Tháng 12-2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã chuyển vụ người dân tố cáo việc phù phép đất rừng thành cao su trong dự án Công ty Sasco cho cơ quan điều tra Công an huyện Đồng Phú tiếp tục điều tra, xử lý.

Cơ quan này phải báo cáo kết quả cho thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước. Trong diễn tiến khác, phía Công ty Sasco đã có đơn gửi các cơ quan chức năng điều tra việc có hay không một số cá nhân trục lợi, kê khống để hưởng lợi.