Giao Hải Phòng xét xử vụ Vinashin

“Đây là vụ án lớn, phức tạp, xảy ra trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố, được dư luận cả nước quan tâm, TAND thành phố cần tập trung cao, xét xử theo đúng pháp luật”, ông Bình yêu cầu.



Vụ án đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn thành điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 11 bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin, trong đó 2 bị can đang bỏ trốn, phải phát lệnh truy nã quốc tế.



Tập đoàn Vinashin đã phát triển không đúng với Đề án điều chỉnh phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đầu tư tràn lan vào nhiều dự án; cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.



Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ những sai phạm tại Tập đoàn Vinashin, thể hiện trong các dự án như: Mua tàu cao tốc Hoa Sen; đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hồng (Nam Định); đầu tư xây dựng Nhà máy Điện diezel Cái Lân (Quảng Ninh); bán vỏ tàu Bạch Đằng Giang và dự án tàu Bình Định Star. Số tiền mà Nhà nước chịu thiệt hại trong các dự án này lên tới hơn 906 tỷ đồng.



Theo Quốc Tuấn (ĐV, Dân trí)