Giao lưu trực tuyến 'Xử lý các tranh chấp nhà ở'

Chào Ông. Tôi có mua căn nhà của anh A tại thị trấn Hóc môn vào tháng 10/2016 công chứng tại VP Công chứng Trung Tâm, Q3, TpHCM. tôi đã nộp thuế và nộp hs đăng bộ sang tên tại VPĐK chi nhánh hóc môn. Trong quá trình thụ lý thì lại có người gởi đơn ngăn chặn không cho giải quyết hs này. Lý do ngăn chặn là 2 ông B, C (cậu ruột anh A) cho rằng căn nhà trên là do các ông và mẹ của A đồng thừa kế từ bà ngoại A (bà ngoại A cho tiền để mẹ A và các ông mua căn nhà trên để các anh chị em ở chung_ mẹ A đứng tên trên GCN). Mẹ và bà ngoại của A đã chết từ lâu. Cần nói thêm A nhận thừa kế từ mẹ A(đã được khai nhận di sản thừa kế và ghi nhận trên GCN tên của A, ngoài A ra không còn ai trong hàng thừa kế) VPĐK chi nhánh hóc môn đã có công văn trả lời cho ông B, C là không có cơ sở ngăn chặn theo quy định của pháp luật vì đơn ngăn chặn này không do các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Và VPĐK chi nhánh hóc môn sẽ giải quyết hs đăng bộ trên cho tôi. Tuy nhiên, khi hs chuyển về UBND thị trấn hóc môn để xác nhận hiện trang, tình trạng tranh chấp thì cán bộ địa chính cho rằng có tranh chấp (theo đơn ngăn chặn) nên không giải quyết cho tôi. MẶC DÙ CÓ CĂN CỨ CHO RẰNG VPĐK chi nhánh hóc môn sẽ giải quyết hs đăng bộ trên cho tôi. Đã có thư mời ông B, C và anh A lên UBND để lập biên bản về việc không có tranh chấp nhưng 2 ông B, C cố tình không lên. Hồ sơ của tôi đang bị ngưng lại, tôi đã trả gần hết số tiền theo hợp đồng 1ty4/1ty6 mà hiện nay chưa nhận được nhà. Vậy bây giờ tôi phải làm sao?

Hong Quan, 61/8T Pham van chieu, f14, q go vap