Giao TNXP quản lý đại lộ Đông - Tây

Ông Lê Tấn Hùng, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM, cho biết đang tiếp tục hoàn thiện đề án thí điểm quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đường đại lộ Đông - Tây. Theo đề án, lực lượng TNXP sẽ quản lý cả phần đường Võ Văn Kiệt (dài hơn 13 km), Mai Chí Thọ (7 km) và hầm vượt sông Sài Gòn, thay vì chia nhỏ cho nhiều sở, ngành, quận, huyện quản lý như hiện nay.

Mô hình cũ còn chồng chéo

Đại lộ Đông - Tây dài khoảng 22 km từ ngã ba Cát Lái (quận 2) đi qua các quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và kết thúc tại điểm giao cắt với quốc lộ 1 ở huyện Bình Chánh. Đây là trục giao thông huyết mạch của TP.HCM, được kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (ở đầu huyện Bình Chánh) và đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (ở phía quận 2).

Theo lực lượng TNXP, tuyến đường này còn tiềm ẩn thế mạnh về du lịch đường sông. Thế nhưng sau một thời gian đưa vào khai thác đã phát sinh nhiều bất cập trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Cụ thể, do việc quản lý, bảo trì thiếu sự phối hợp nên xảy ra hiện tượng mất trộm nắp hầm kỹ thuật, thiết bị chiếu sáng; lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi...

“Việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật hiện còn chồng chéo, thiếu sự phối hợp làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác cũng như tuổi thọ công trình. Mặt khác, ngân sách đầu tư cho hạ tầng giao thông rất lớn nhưng chưa có cơ chế, chính sách khai thác hiệu quả” - đề án nêu.

Theo mô hình đề xuất, TNXP “quản” cả cầu, đường và cả tuyến đường thủy Bến Nghé - Tàu Hủ lâu nay vẫn do trung ương ôm. Ảnh: HTD

Quản lý toàn diện

Về nguyên tắc, UBND TP đã đồng ý với đề xuất trên. Phía TNXP đề xuất mô hình quản lý mới là thành lập Trung tâm Quản lý Đông Tây trực thuộc TNXP. Trung tâm có chức năng quản lý, khai thác và bảo trì toàn bộ hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy, công trình ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật; vận hành, khai thác và bảo trì hầm vượt sông Sài Gòn.

Ngoài ra, trung tâm này còn quản lý cả tuyến đường Vân Đồn (quận 4), Bình Đông, Ba Đình (quận 8) cùng vỉa hè ở hai phía bờ kênh, bờ kè dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé kéo dài đến bến Phú Định và toàn tuyến kênh Bến Nghé - Tàu Hủ, kênh Đôi - Tẻ.

Dự kiến trung tâm quản lý sẽ có 242 người, gồm 50 người của TNXP và toàn bộ nhân sự hiện hữu của Trung tâm Quản lý hầm vượt sông Sài Gòn (thuộc Sở GTVT). Chi phí khái toán cho năm 2013 là trên 308 tỉ đồng. Dù vậy, TNXP sẽ thu phí qua hầm Thủ Thiêm (khoảng 35 tỉ đồng/năm), thu phí cho thuê vỉa hè, hào kỹ thuật; gắn bảng quảng cáo, băng rôn dọc đường… Ngoài ra, TNXP cũng đề xuất tổ chức du lịch sông nước trên kênh Bến Nghé - Tàu Hủ để tạo nguồn thu.

TNXP đánh giá mô hình mới sẽ tạo sự đồng bộ trong quản lý, từ đó trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường sẽ được đảm bảo. Nhưng để làm được việc này, TNXP phải có quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính rồi chuyển cơ quan chức năng xử lý (và được trích lại một tỉ lệ nhất định). Đặc biệt, TNXP sẽ được ủy quyền xử phạt đối với các vi phạm mà hình thức phạt là cảnh cáo hoặc phạt tại chỗ (đến 250.000 đồng với cá nhân, 500.000 đồng với tổ chức).

Trao thêm chức năng quản lý nhà nước Hiện hệ thống cầu, đường trên đại lộ Đông - Tây được Sở GTVT phân cấp cho các khu quản lý giao thông đô thị số 1, 2 quản lý. Phần cây xanh lẽ ra do Sở Xây dựng quản nhưng TP giao cho Sở GTVT quản cho tiện. Xử lý thoát nước ở đây do Trung tâm Chống ngập TP.HCM chịu trách nhiệm nhưng chức năng quản lý nhà nước vẫn thuộc về Sở GTVT. Còn vỉa hè, tuyến đường sẽ do tám quận, huyện quản lý. Ngoài ra, các kênh Đôi - Tẻ, Tàu Hủ - Bến Nghé là các tuyến đường thủy trực thuộc trung ương. Dù Bộ GTVT đã phân cấp cho Sở GTVT quản lý nhưng hiện Sở GTVT cũng chỉ được quản phần luồng, riêng phần cảng bến dọc các tuyến kênh này Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (thuộc Bộ GTVT) vẫn chưa chịu “nhả”. Như vậy với đề án này, TNXP sẽ có chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan vừa được nêu trên. Mặt khác, để “quản” được nạn lấn chiếm vỉa hè, ô tô đậu trên vỉa hè, đua xe, xả rác… thì TNXP còn có thêm một số quyền hạn tương tự lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, Thanh tra xây dựng.

MINH PHONG