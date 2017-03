Giao xã, huyện bắt giữ chó, mèo: Khó làm!

Quản lý bằng sổ đăng ký đã khá ổn Đưa PV xem sổ đăng ký chó, bà Trần Thị Minh (phường 7, quận Phú Nhuậ n, TP.HCM) cho biết gia đình có nuôi con chó Phú Quốc và đã được UBND phường cấp sổ từ tháng 2-2010. Nhìn vào sổ là cán bộ thú y biết chó đã được tiêm ngừa bệnh dại hay chưa. Chịu khó bỏ ít công sức đăng ký với trưởng ban khu phố lượng chó nuôi, giống, màu lông…, sau đó được cấp sổ. Việc quản lý chó nuôi càng chặt chẽ càng hạn chế nguy cơ bệnh dại xảy ra. Từ khi thực hiện đăng ký chó nuôi thì tình trạng chó chạy rông, phóng uế bừa bãi… giảm hẳn. Ông Nguyễn Văn Thạch, tổ trưởng tổ 4, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh (Hóc Môn), cho biết hiện trong tổ có 20 hộ nuôi chó với gần 30 con. Mặc dù tất cả đã được cấp sổ nhưng khi kiểm tra hoặc đăng ký thêm chó nuôi, cán bộ thú y địa phương ghi nhận vài hộ làm mất sổ, buộc phải cấp sổ bổ sung. Đa số các hộ trong tổ ý thức được việc nuôi chó sao cho vừa an toàn, vừa không gây ô nhiễ m môi trường. Đã tiêm phòng 95% tổng đàn chó nuôi Chi cục Thú y TP.HCM đã xây dựng phần mềm quản lý chó nuôi tại 24 trạm thú y quận, huyện. Theo thống kê, đến ngày 1-10-2012, TP có gần 126.570 hộ nuôi chó với tổng đàn trên 225.000 con. Những năm qua, TP.HCM đi đầu trong cả nước về quản lý chó nuôi; triển khai công tác tiêm phòng vaccine dại định kỳ hằng năm đạt trên 95%/tổng đàn chó nuôi. TP.HCM là đị a phương duy nhất trong cả nước có bộ phận chẩn đoán bệnh dại trên động vật, đã triển khai và được Cục Thú y công nhận 41 phường, xã an toàn về bệnh dại. TP nhiều năm liên không có ca tử vong do bệnh dại. Ông HUỲNH TẤ N PHÁT,Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM