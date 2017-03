Giật dây chuyền để chơi game

HĐXX nhận định bị cáo còn nhỏ tuổi mà đã có hành vi hết sức nguy hiểm nên cần phải xử nghiêm.

Do nghiện game, Tài thấy chị Hà đang chạy xe trên đường Vĩnh Viễn, phường 18 (quận 10) có đeo dây chuyền bạc (trị giá hơn 3 triệu đồng) nên rủ bạn (sinh năm 2000) bám theo giật. Nghe chị Hà hoảng sợ kêu cứu, công an đang làm nhiệm vụ gần đó đuổi theo bắt giữ Tài và bạn. Do bạn Tài chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị phạt hành chính.

THỀ HUYỀN