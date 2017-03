Giật mình với “quả bom xăng”

Bếp than làm cháy cây xăng Chiều 4-6, tại cuộc họp báo về vụ cháy cây xăng 2A Trần Hưng Đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, cho biết: Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng, sáng tạo trong việc cứu hỏa chứ không phải là tắc trách hay bất lực với vụ cháy… Về nguyên nhân vụ cháy, Thiếu tướng Nghi thông tin: Vụ cháy là do sự tắc trách của các nhân viên cây xăng trong quá trình tiếp xăng dầu. Theo đó, xăng rò ra từ trạm chảy xuống rãnh nước, qua cửa hàng sửa xe, rồi đến quán cơm. Trước cửa quán cơm có bếp than, xăng bắt nhiệt bùng cháy và cháy ngược trở lại trạm xăng dầu theo đường nước. Ngày 4-6, BS Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, BV Xanh Pôn, cho biết nơi đây đang điều trị cho 10 bệnh nhân bị bỏng trong vụ cháy cây xăng. Trong đó, hai chiến sĩ bị bỏng nặng nhất là Phạm Văn Phúc và Phạm Văn Phong, bỏng 20% cơ thể, độ III. Bốn người bị bỏng vùng mặt, còn lại bỏng vùng cánh tay và chân. Cũng trong ngày, BS Hoàng Anh Tú, Viện Bỏng Quốc gia, cho biết Viện đang điều trị cho hai người dân sống cạnh cây xăng. Bệnh nhân nữ bỏng 30% cơ thể, bỏng sâu 10%, bệnh nhân nam bỏng 20% cơ thể, hiện họ đã thoát cơn nguy hiểm. HUY HÀ TP.HCM yêu cầu bảo đảm an toàn nhập xăng Ngày 4-6, Sở Công Thương TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn TP thực hiện nghiêm túc quy trình an toàn PCCC trong quá trình nhập xăng dầu vào bể chứa. Theo đó, khi nhập xăng dầu vào bể chứa ngầm, cửa hàng trưởng hoặc người được ủy quyền phải trực tiếp kiểm tra an toàn cháy nổ như hướng dẫn xe đậu đúng vị trí, yêu cầu tài xế tắt máy, cài thắng tay, tiếp địa vào xe đầy đủ để đảm bảo tình trạng tiếp xúc tốt. Phải sử dụng hệ thống thu hồi hơi xăng dầu khi nhập hàng. Trước khi xuống hàng, tất cả trụ bơm liên quan đến bể nhập phải ngưng xuất đến khi kết thúc nhập hàng. Để đảm bảo an toàn PCCC trong lúc xuống hàng, ngoài họng nhập được sử dụng để nhập hàng, doanh nghiệp không được mở bất kỳ họng khác của bể đang nhập… TÚ UYÊN