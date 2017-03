Giấu xe giỡn chơi cũng là phạm tội

Theo hồ sơ, Tài là học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình, quen và là bạn học với C. từ lớp 10. Theo lời khai của bị cáo, một lần C. đi xe máy đến phòng trọ của Tài để nhậu. Hồi sau, Tài xuống đi mua mồi nhậu thêm thì thấy chìa khóa xe của C. vẫn đang gắn trên xe nên Tài lấy xe của bạn đem đi giấu để hù. Theo Tài, do thường ngày hay bị C. nói khía, khinh thường Tài là con nhà nghèo nên Tài quyết “chơi” bạn một phen.

HĐXX nhận định: Dù bị cáo lấy xe với mục đích gì và dù nửa chừng chấm dứt nhưng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội. Tuy nhiên, bị cáo đang học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận, có nơi cư trú rõ ràng, xét cần tạo điều kiện cho bị cáo tiếp tục học tập nên không cần phải cách ly Tài ra khỏi xã hội. Từ đó tòa tuyên bị cáo mức án như trên.

PHAN THƯƠNG