Giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn ba năm

Theo đó, GPLX quốc tế có thời hạn không quá ba năm kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của GPLX quốc gia. Đối tượng được cấp GPLX quốc tế là người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam và có GPLX quốc gia do Việt Nam cấp. Người có giấy IDP do Việt Nam cấp sẽ được điều khiển phương tiện trên lãnh thổ các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ. Tuy nhiên, GPLX quốc tế do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.





Người dân đợi làm thủ tục cấp giấy phép lái xe tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Việc cấp GPLX quốc tế là một trong những nội dung nằm trong đề án hợp tác quốc tế Công ước về giao thông đường bộ. Theo công ước này, GPLX quốc tế do Việt Nam cấp sẽ được sử dụng tại hơn 70 nước tham gia công ước từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á và ngay cả ở những nước có tay lái nghịch. Bằng lái xe Việt Nam cấp sẽ gồm tiếng Việt và được dịch sang các tiếng thông dụng như Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.