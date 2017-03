Giết bạn của vợ cũ bằng ba nhát dao

Ngày 6-11, TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Thái Hồ Duy, 31 tuổi, trú tổ 52, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Giết người”.



Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20-9, Duy đến nhà chị Nguyễn Thị Yến, 28 tuổi, vợ cũ của Duy, trú tổ 45, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để ăn cơm. Tại đây, trong lúc chị Yến đang nấu cơm thì anh Ông Văn Trung, 34 tuổi, tạm trú tổ 12, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu gọi điện đến.



Do ghen tuông nên Duy đã không đưa điện thoại cho chị Yến nghe mà tắt máy đi. Một lúc sau, anh Trung đến để nói chuyện về hành động tắt máy của Duy, nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Duy lấy dao có cán dài 30cm đâm ba nhát vào người anh Trung.Sau khi gây án, Duy cùng với chị Yến chở anh Trung đi viện, sau đó Duy lên Công an phường Hòa Minh để tự thú. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương trúng tim nên anh Trung đã chết tại bệnh viện lúc 5 giờ sáng 21-9.



Với tội danh giết người, Duy bị HĐXX tuyên phạt 12 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho bị hại số tiền 79 triệu đồng, hỗ trợ nuôi đứa con nhỏ của anh Trung mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến 18 tuổi.





Theo Vũ Vân Anh (Dân Việt)