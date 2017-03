Giết bạn cùng phòng giam vì miếng thịt kho

HĐXX nhận định các bị cáo đang bị giam giữ để điều tra nhưng lại tiếp tục giết chết bạn cùng phòng, hành vi này là quá côn đồ, cần xử lý thật nghiêm.

Theo hồ sơ, Hà bị tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản, còn Quân bị tạm giam do cố ý gây thương tích cho người khác. Sáng 17-5-2011, Hà buộc can phạm Huỳnh Tấn Phát lên ngồi giữa buồng giam trong tư thế xếp bằng và hai tay đưa ra sau bởi Hà nghi người này ăn vụng thịt kho. Sau đó cả Hà và Quân đánh đập nạn nhân dã man. Sau trận đòn, Phát bị co giật, nôn mửa, tím tái rồi chết trên đường đi cấp cứu.

HOÀNG YẾN