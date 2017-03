Giết bạn thân đêm 30 tết, lãnh 18 năm tù

Đêm 30-1-2014 (tức đêm 30 tết Nguyên đán), một người anh họ của Nhựt qua nhà Nhựt có lời lẽ lỗ mãng với cha mẹ của Nhựt. Tức giận, Nhựt đã tát anh họ một cái. Sau đó, anh họ của Nhựt bỏ về lấy dao rồi quay lại. Thấy vậy anh D. (bạn thân của cả hai) đi theo để can ngăn. Tới nơi, anh họ của Nhựt đập cửa, thách thức Nhựt đánh nhau nhưng anh D. can ngăn, đưa anh họ Nhựt về nhà. Bị thách thức, Nhựt mang theo một con dao qua nhà anh họ. Người anh họ bỏ vào nhà, còn anh D. tiếp tục can ngăn thì bị Nhựt chĩa dao vào mặt nói: “Mày định chơi tao hả D.?”. Anh D. sợ bỏ chạy, bị Nhựt đuổi theo. Vừa lúc đó anh rể của Nhựt đi tới tát anh D. một cái. Anh D. quay đầu lại, bị Nhựt dùng dao đâm một nhát thấu tim làm anh tử vong trên đường đi cấp cứu.



Bị cáo Nguyễn Minh Nhựt trước vành móng ngựa. Ảnh: D.HẰNG

Tại phiên tòa, Nhựt khóc lóc, hối hận vì sát hại một người bạn thân. Tòa nhận định hành vi của bị cáo hết sức côn đồ, tấn công một người bạn tốt không hề có thù oán, mâu thuẫn mà đang có ý định can ngăn hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, đã ăn năn hối cải, bồi thường hơn 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên tòa chỉ phạt như trên. Riêng hành vi của anh rể Nhựt, do không biết Nhựt có ý định giết nạn nhân, không hề tiếp nhận ý chí của Nhựt mà chỉ tát nạn nhân một cái hù dọa nên cơ quan tố tụng không có cơ sở xem xét vai trò đồng phạm với Nhật.

DƯƠNG HẰNG