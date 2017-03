Giết bạn vì bị coi thường, lãnh án 12 năm tù

Theo hồ sơ, tối 7-2-2013, Hùng cùng bạn ngồi uống bia tại quán Ngư Anh Quán (quận 11). Lát sau, Hùng nhìn thấy anh Phạm Công Tâm đi vào quán, Hùng gọi ngồi chung nhưng anh Tâm từ chối và đi đến ngồi bàn của hai người bạn. Sau đó khi đi vệ sinh xong, Hùng đi ngang bàn anh Tâm ngồi tiếp tục mời uống bia và hỏi về quán Đại Nam sao bị công an kiểm tra (do trước đây anh Tâm làm ở quán này). Anh Tâm không uống và trả lời: “Mày biết gì, đi ra ngoài để tao nói chuyện!”. Tức giận, Hùng bỏ về bàn mình ngồi. Nhớ trong nhà vệ sinh có khúc gỗ, Hùng vào lấy ra đánh vào đầu anh Tâm làm anh ngã gục. Chưa hả tức, Hùng còn lấy ly thủy tinh đánh thêm một cái vào đầu anh Tâm làm ly vỡ. Mọi người can ngăn rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến ngày 20-3-2013, anh Tâm xuất viện với tỉ lệ thương tật 36%.

HOÀNG YẾN